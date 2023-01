Michele Di Giacomo online con “Sono imballato di Eleonora”

Disponibile in rotazione radiofonica “Sono imballato di Eleonora”, il nuovo singolo di Michele Di Giacomo già disponibile sulle piattaforme digitali

“Sono imballato di Eleonora” parla di un innamoramento verso una ragazza caratterizzato da un turbinio di emozioni tra alti e bassi. Il brano è raccontato in chiave moderna ma con uno stile romantico per la forza delle sue espressioni sintomo di realtà inconsce ed intime che irrompono immediate in chi si sofferma ad ascoltare. L’ ukulele trasognante nell’intermezzo fa volare su una trapunta di stelle persa nel tempo.

“Un’altalena di brividi d’amore con vuoti ascensoriali” con questa frase l’artista riassume il concetto del brano.

Biografia

Michele Di Giacomo ha una discografia che presenta una lista estremamente varia di generi, ogni pubblico è sicuro di trovare qualcosa di suo gradimento nel suo catalogo.

DIM rappresenta veramente la musica variegata in partiture coerenti sia per qualità che per quantità.

Il fondatore dello StreetRockItalia ha un percorso estremamente vario ed eclettico, essendosi dilettato in tutto, dal Pop/Folk al Pop/Rock.

Sale sul carrozzone nel 1993 con Filastokke Compilation, seguono Tv, spot Mediaset del disco, radio, giornali, riviste, manifesti nelle Feltrinelli ex Ricordi di tutta Italia.

“E sento che ci sto!” uscito nel 1998. Nel 2001 fa amicizia con il maestro Caruso che gli insegna la metrica delle parole sui testi.

Nel 2007 pubblica Summer Hit contenente la canzone Copacabana. Più tardi, nel 2009, decide di osare e reinventarsi pubblicando un EP “ProgettOne Elle 4” infuso di molti suoni che permeano la scena indie di oggi. Era veramente in anticipo sui tempi. Nel 2010 “SensAzioni”. L’album è stato un successo travolgente sui social media godendo di oltre tre settimane sulla prima pagina di iTunes.

Ha continuato sulla strada del PopRock dopo che il suo talento nel genere è stato riconosciuto, questi presentano alcuni dei testi più introspettivi e genuini dell’artista, pieni di fervente passione. Nel 2014 la svolta esce il singolo “L’alba di tua madre vivente”, che punta il timone verso lo street rock, questo segna l’uscita di Canzoni Veloci.