Gli sport più popolari sui quali scommettere in Italia

La globalizzazione ormai si è affermata. Attraverso la potenza e la fruibilità dei mezzi di comunicazione c’è la possibilità di vedere più o meno tutto quello che avviene nel mondo, in ogni campo dell’informazione e dell’intrattenimento. Ciò ovviamente include gli sport.

Ma anche se qui in Italia si possono seguire persino le competizioni di cricket, il calcio continua a fare da padrone. E questo vale anche nel campo delle scommesse.

L’industria del gioco legale nel nostro paese ha avuto un boom, soprattutto grazie all’evoluzione del gioco online, e al conseguente successo dei migliori siti di scommesse . Così è possibile vedere quali sono gli sport sui quali si scommette di più in Italia, dei quali vi parliamo uno a uno in questo articolo.

Calcio

Non è una sorpresa: il calcio rimane assolutamente lo sport più popolare e quello su cui si scommette di più, sia nelle agenzie ma soprattutto online. Basta consultare il sito dell’Osservatorio Lottomatica per rendersi di conto di quanto affermiamo.

La popolarità del calcio, sia tra chi segue sia tra chi scommette, è respirabile ogni giorno.

Basket e Tennis

Mettiamo insieme questi due sport perché sono praticamente equiparabili in termini di popolarità e in termini di volume di scommesse.

Basta banalmente passare mezz’ora in un’agenzia mediamente frequentata per realizzare che ci sono molti giocatori appassionati all’NBA che giocano le partite notturne. Allo stesso modo, anche coloro che giocano più frequentemente il calcio, non risparmiamo di scatenarsi non appena c’è il Roland Garros o Wimbledon .

Continuando a parlare di esperienze tangibili fisicamente per puntualizzare la popolarità indiscussa di basket e tennis in Italia, ci basta notare la frequenza di campi sportivi adibiti a questi sport. Dopo i campetti da calcio, quelli da tennis e da basket sono i più numerosi.

Online invece ci rendiamo conto ancora meglio, sia analizzando il volume di scommesse, sia perché i bonus o le quote vantaggiose segnalate relative a basket e tennis raggiungono senza problemi e incentivano anche chi gioca principalmente il calcio.

E questo non necessariamente avviene nello stesso modo con altri sport meno popolari ma che comunque meritano attenzione. Continuiamo a vedere…

Pallavolo

Sia la pallavolo tradizionale che il beach volley non rimangono a guardare… e si fanno, giocare, guardare e scommettere. Certo, meno del calcio, del tennis e del basket, ma non mancano sicuramente persone che ci giocano occasionalmente o chi ci scommette.

Nel nostro paese, in termini di fama di questo sport da un punto di vista popolare, per capirci qualcosa basta realizzare che nella maggior parte delle scuole è lo sport che si pratica durante l’ora di educazione fisica.

Esiste una vera e propria nicchia di appassionati affatto trascurabile.

Rugby e football americano

Il rugby e il football americano sono i penultimi della nostra lista ma non per questo sono da considerare poco famosi in Italia e poco scommessi.

Questo è dovuto principalmente a ciò che dicevamo all’inizio: il 6 Nazioni ormai lo conoscono tutti, e la nostra vicinanza culturale con gli Stati Uniti ci permette di seguire e conoscere il Super Bowl. Certo, non si arriva agli stessi numeri USA per quanto riguarda il giocato, ma non manca chi ci investe.

Discorso a parte per il rugby che è uno sport piuttosto praticato qui in Italia come a casa dei nostri cugini europei. La commistione culturale anche questo comporta, ormai da un secolo.

Formula 1

Concludiamo con la cara vecchia Formula 1 .

In Italia ha visto tempi migliori, c’è da dirlo, e il fatto che sia impraticabile per la maggioranza lo rende uno sport più distante ed elitario. I tempi d’oro di popolarità c’erano con gente come Fisichella e con Schumacher che ha guidato Ferrari per una vita.

Oggi resistono gli appassionati ma si sono ridotti sensibilmente.

Tuttavia questo sport rimane da prendere in considerazione perché viene scommesso più di altri conosciuti, perché a suo modo è speciale, e perché ci sono stati momenti storici in cui è esplosa. E ancora adesso, infatti, se ne percepisce la risonanza.