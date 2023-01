Cybersecurity: Windtre Business unisce le forze con S2E

WINDTRE BUSINESS sigla una partnership con S2E per i nuovi servizi di cybersecurity: ampliati i servizi di consulenza sulla sicurezza informatica dedicati alle grandi aziende e alla PA

WINDTRE, attraverso il brand WINDTRE BUSINESS, avvia una nuova partnership in ambito cybersecurity con S2E Solutions2Enterprises, società italiana di consulenza nel comparto ICT, per arricchire ulteriormente la sua offerta per la sicurezza informatica rivolta alle grandi aziende e alla pubblica amministrazione.

Attraverso la sinergia con S2E, WINDTRE BUSINESS potrà offrire ai propri clienti nuovi servizi di cybersecurity con un approccio consulenziale, avviando un percorso di consapevolezza sui temi della sicurezza informatica mirato alle esigenze delle imprese e della PA. Un’iniziativa che conferma il ruolo di WINDTRE come partner affidabile ed efficiente per il mercato B2B, in grado di offrire prodotti evoluti che integrano e superano la semplice fornitura di connettività.

La proposta di cybersecurity di WINDTRE BUSINESS, denominata Security Pack, include già diverse soluzioni personalizzabili in base alle esigenze delle aziende e pienamente integrate nella Top Quality Network di WINDTRE. Un pacchetto che implementa tutte le misure di sicurezza previste per la mitigation di eventuali attacchi informatici e gestisce l’Incident Response, fino alla risoluzione.

Viene inoltre garantito un monitoraggio a 360° delle infrastrutture a supporto del business del cliente ed effettuato un costante rilevamento di minacce provenienti dall’esterno, svolgendo una sorveglianza in modalità ‘always on’, sette giorni su sette e 24 ore al giorno, da personale specializzato ed in possesso delle più avanzate certificazioni disponibili.

“L’accordo siglato con WINDTRE rappresenta per S2E un’importante opportunità di sviluppo nel tessuto dell’imprenditoria italiana, ma anche di sensibilizzazione su un tema così importante come la messa in sicurezza del patrimonio dei dati che ogni azienda ha in casa”, afferma Alessandro Chioda, Sales Director di S2E. “Forti di una consolidata esperienza in ambito cybersecurity, le imprese trovano in S2E il partner consulenziale più adatto ad affiancarle in un percorso completo di protezione e salvaguardia dei loro dati e delle loro infrastrutture critiche”.

Security Pack, inoltre, comprende la valutazione precisa dei rischi, sia lato tecnologico sia in ambito human e l’implementazione di tutte le soluzioni necessarie per le imprese, dai firewall ai servizi di identificazione e protezione dai virus, delle soluzioni di mitigazione dagli attacchi DDoS alle attività di formazione dei dipendenti.