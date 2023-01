Previsioni meteo 22 gennaio 2023: nevicate sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 22 gennaio 2023: possibilità di nevicate a quote basse sulle regioni centrali e meridionali

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in questo weekend che si è aperto con maltempo e neve anche a quote basse specie al Centro e al Sud. La giornata di oggi non farà eccezione e se al Nord avremo clima in prevalenza asciutto, sulle regioni centrali e meridionali non mancheranno nevicate a quote di bassa collina, seppur a carattere sparso. Temperature ancora inferiori alla media stagionale, con gelate mattutine.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nella prima parte della prossima settimana dovremmo avere un rafforzamento dell’alta pressione sull’Atlantico centro-settentrionale ed estesa verso nord-est fino a raggiungere l’anticiclone presente sulla Russia. Una circolazione fredda rimarrà cosi ancora attiva sull’area del Mediterraneo, portando ancora instabilità e clima invernale in Italia.

Intanto per oggi, domenica 22 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino molte nubi ma in un contesto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con molte nubi su tutti i settori. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino cieli coperti con precipitazioni intense sull’Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata insistono i fenomeni sui settori Adriatici; neve fino a bassa quota. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile o perturbato con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. Al pomeriggio molte nuvole con precipitazioni diffuse e neve fino a quote collinari. In serata ancora piogge e temporali su su tutti i settori. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .