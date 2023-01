Per la app ilGolosario Ristoranti quasi 4000 locali recensiti

ilGolosario Ristoranti è l’app firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, scaricabile online su App Store per device iOS e su Play Store per Android

Apprezzata dai fruitori, scaricata da migliaia di utenti: è ilGolosario Ristoranti, l’app firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, online da oggi – su App Store per device iOS e su Play Store per Android – nella versione 2023. L’app, che recensisce 3800 locali, tra ristoranti, trattorie, aziende agrituristiche, cantine e produttori con ristoro, con un eccezionale approfondimento su Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria, è la versione digitale de ilGolosario Ristoranti, la guida nazionale di successo edita da Comunica Edizioni.

Immediata nella user experience, l’app è stata aggiornata graficamente nel 2022 e arricchita con tante segnalazioni di cantine che si distinguono per l’accoglienza enoturistica: un’integrazione, questa, frutto del lavoro de ilGolosario Wine Tour, la guida all’enoturismo italiano edita per la prima volta da Comunica Edizioni. Comodissimi filtri permettono inoltre di filtrare i risultati per voto, prezzo e tipologia e, attraverso lageoreferenziazione, l’app consente di visualizzare i locali più comodi da raggiungere, risultando molto utile anche per pianificare le proprie soste durante viaggi e vacanze (anche grazie all’integrazione con i navigatori presenti sui propri device).

Il vero punto di forza di questa app, sponsored by Acqua Lauretana, è il suo continuo aggiornamento, con le puntuali segnalazioni di nuovi locali scoperti e recensiti nell’arco dell’anno, modifiche dei dati, trasferimenti, chiusure e cambi di proprietà. Un lavoro redazionale quotidiano frutto delle verifiche di Paolo Massobrio e Marco Gatti e degli oltre 80 collaboratori della guida.

Per usufruire di tutte le funzionalità dell’app occorre sottoscrivere l’abbonamento annuale al prezzo di € 7,99, che dura 365 giorni dall’attivazione e dà diritto ai continui aggiornamenti. Al suo termine occorre rinnovarlo per continuare ad usufruire delle funzionalità.

Ma le novità delle App realizzate da Comunica non finiscono qui: è anche disponibile la nuova versione aggiornata de ilGolosario Negozi, sempre per iOS e Android. Si tratta di una parte del best seller di oltre mille pagine firmato da Paolo Massobrio – Il Golosario, guida alle cose buone d’Italia – che raccoglie oltre 4.000 negozi divisi per regioni. L’app, sponsored by Petra Molino Quaglia, è disponibile gratuitamente, ed è già installata in migliaia di smartphone e tablet di consumatori italiani.

“Nel 2022 a Golosaria Milano abbiamo celebrato la distinzione e ogni singola attività recensita sulle due app ha dimostrato di sapersi distinguere. Il nostro compito è quello di raccontare i loro sforzi, di continuare la nostra ricerca al di fuori dei soliti noti, e di dare a tutti la possibilità di ottenere il massimo dei voti. Questo accade sull’APP dei Ristoranti, dove la corona radiosa, massimo riconoscimento, viene assegnata tanto ai ristoranti gourmet, quanto alle trattorie, agli agriturismi e alle pizzerie. Questo accade quando un locale raggiunge la più alta qualità nella sua tipologia. Mentre l’APP dei Negozi segnala la miglior pasticceria della città, l’enoteca, la boutique del gusto, la macelleria, la gelateria. Spunti in più per visitare i paesi della nostra Italia, per un turismo di prossimità che si confermerà un trend anche nel 2023” raccontano Paolo Massobrio e Marco Gatti, curatori delle due guide.

