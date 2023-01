Henyex debutta con il singolo “Part of me”

“Part of me” è il primo singolo dell’esordiente Henyex, in tutti i digital store prodotto da The Lab Music Factory

““Part of me” parla del rapporto conflittuale con il nostro passato che cerchiamo di dimenticare e sopprimere a tutti i costi ma che, malgrado i nostri tentativi, torna sempre a farci visita e ci costrinege a fare i conti con noi stessi proprio perché rappresenta una parte di noi”.

Il brano, prodotto da Franco Iannizzi e Marco Mori per The Lab Music Factory, è stato scritto da Erika T (Enrica Tara) e arrangiato e registrato da Fabio Verardo al Sabaudia Studio.

Anna Furino nata a NOLA (Na) il 02/03/2003, in arte Henyex, ovvero la variante yiddish del suo nome, che rappresenta tutto ciò che non riesce a dire e ciò che non riesce ad essere.

Frequenta il DaViMus all’Università degli studi di Salerno.

Nel 2019 ha iniziato il suo percorso di formazione artistica con Franco Iannizzi, al Lab Music Factory, e nel 2021 e 2022 è approdata alle finali al Summer Day Music Fest, prima a Fondi e poi a Terracina.

Introspettiva e criptica, nella sua dimensione artistica, racconta il suo mondo interiore nelle sue canzoni.

Al suo attivo 4 singoli già prodotti, di cui uno in inglese, “Part of me”, in promozione in questi giorni.