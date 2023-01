Efficacia dei filtri solari: in futuro stop ai test su esseri umani

“I test basati sulla risposta eritematosa di soggetti umani sono discutibili, dato che l’esposizione ad alte dosi di raggi UV pone i volontari a rischio di subire danni cutanei o addirittura di sviluppare tumori della pelle” scrivono alcuni ricercatori australiani in un recente articolo interamente dedicato a tali test, pubblicato sulla rivista Trends in Analytical Chemistry. “In più bisogna sottolineare che, dal momento che si impiegano più soggetti con diversi tipi di pelle, test eseguiti in centri differenti raramente restituiscono lo stesso SPF, il che fa sorgere dei dubbi sulla riproducibilità di queste misure”.

Una possibile alternativa è rappresentata da un test ibrido, in cui il prodotto viene sempre applicato sulla pelle di volontari, ma, anziché indurre un eritema, si misura con uno strumento la radiazione riflessa dal filtro solare. Questo metodo consente di utilizzare una dose di irraggiamento più bassa, ma non elimina del tutto i rischi associati alla sperimentazione.

I ricercatori stanno da tempo studiando esperimenti “in vitro”, ossia misure di laboratorio in cui si prova a usare substrati artificiali in sostituzione della pelle umana. Mettere a punto questo tipo di test è tutt’altro che facile, in quanto riprodurre la pelle e le sue molteplici reazioni ai raggi UV non è banale. Bisogna inoltre considerare tutte le possibili interazioni chimiche e fisiche tra il filtro solare e il substrato, che possono interferire con i risultati. Infine, bisogna standardizzare l’applicazione del prodotto sul substrato.

Un altro approccio utilizzabile in laboratorio è quello in silico, in cui si effettuano simulazioni al computer per stimare il valore di SPF sulla base degli ingredienti del prodotto solare e dei loro spettri UV. Un grosso limite di questo tipo di test è dato dal fatto che la composizione precisa del prodotto è nota solo al produttore, e numerosi eccipienti possono influenzare non poco i risultati.

I filtri solari sono considerati cosmetici e, in quanto tali, per legge non possono essere valutati nella loro versione finita (cioè come crema o come lozione) in animali di laboratorio.

La questione va probabilmente affrontata da un altro punto di vista. O almeno questo è quanto ipotizzano gli autori dell’articolo citato. “È solo perché tradizionalmente abbiamo fatto affidamento sui valori di SPF che continuiamo a cercare modi per replicare quei valori con un metodo di laboratorio” scrivono. “In alternativa, la domanda che dovremmo porci è: in un mondo che ha cambiato i propri valori etici e che dispone di nuove tecnologie, è possibile individuare approcci innovativi per valutare l’efficacia dei filtri solari?”.