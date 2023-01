Cristiana Verardo in radio con “Ho finito le canzoni”

In radio e in digitale ‘Ho finito le canzoni’, il nuovo brano di Cristiana Verardo, cantautrice e musicista salentina, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte 2019

“Ho finito le canzoni” è il nuovo brano della cantautrice e chitarrista pugliese Cristiana Verardo, nei digital store e in rotazione radiofonica.

Ascolta il brano sui digital store: https://bfan.link/ho-finito-le-canzoni

«“Ho finito le canzoni” è il racconto di quando ci si accorge che un rapporto si è rotto, consumato, e si prova ad accelerare verso un cambiamento radicale – racconta Cristiana. Ma è questione di secondi, la trappola della nostalgia ti afferra le caviglie e a quel punto non ti resta che arrenderti seguendo con la mente i fotogrammi della tua storia che sembra riviverti tra le mani. Li riguardi tutti, fino ai titoli di coda, quando di solito, ancora al buio, gli altri vanno via. Rimani lì, perché́ quel film ti è piaciuto troppo e il nero che spazza via le scene è un trauma insopportabile. Rimani li perché́ in fondo non è così sbagliata la nostalgia: è l’unica prova che abbiamo per dimostrare di aver vissuto per davvero».

Ho finito le canzoni, prodotta da Filippo Bubbico, è stata scritta con Carolina Bubbico e Daniele Vitali, così come alcuni dei brani dell’ultimo album della cantautrice salentina, Maledetti ritornelli, uscito nel 2021.

Una ballad acustica, dove le chitarre risuonano insieme a basso e batteria, in un sound che unisce canzone d’autore al pop, mentre la voce di Cristiana racconta della sofferenza che provoca la fine di un amore, in bilico tra resa e riscatto.

Ho finito le canzoni, che guaio.