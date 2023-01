“Cenere” è il nuovo singolo di EssEsse

Disponibile in radio e online su tutti i digital store, il nuovo singolo di EssEsse, al secolo Samuele Scarale, dal titolo “Cenere”

Il brano, dalle sonorità trap/pop, è stato prodotto e distribuito dall’etichetta discografica HIKARU LABEL, e presentato alle selezioni di Sanremo Giovani. Il testo della canzone, scritto dall’artista stesso, è il racconto profondo ed introspettivo della fine di una storia d’amore. EssEsse, immerso in un cielo stellato, ci fa rivivere le emozioni di un amore che non trova la forza di cedere il passo al destino.

Testo ispirato che si conclude con una nota dolce di speranza nelle parole: “E tu, tu non andar via, mai via da me. Come posso io, viver senza te? Tu che mi hai forgiato per vivere, per vivere!”. Produzione musicale ultramoderna e di ottima fattura, curata dai producer Emax e Tredart.