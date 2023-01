Previsioni meteo 21 gennaio 2023: freddo e neve al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 21 gennaio 2023: ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-meridionali con neve fino a quote di bassa collina

L’Inverno è tornato protagonista dello scenario meteo sull’Italia, dove dalla giornata di ieri si registrano condizioni instabili con neve anche a quote basse e un brusco calo termico. Nella giornata di oggi è atteso un nuovo passaggio perturbato con maltempo soprattutto al Centro-Sud per il transito di un minimo di bassa pressione sul Tirreno centrale. Ancora neve sull’Appennino ma con fiocchi via via a quote molto basse. Clima più asciutto al settentrione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domenica non è esclusa la possibilità di neve a quote molto basse. Possibili temperature da fino a 4-6 gradi sotto media e gelate diffuse. Ma le sorprese fredde potrebbero non essere ancora finite. Guardando infatti anche la tendenza meteo sul lungo periodo possiamo vedere come diversi modelli mostrino un vortice polare più debole e un rinvigorito anticiclone delle Azzorre che spesso potrebbe rimontare in Atlantico.

Intanto per oggi, sabato 21 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino molte nubi ma in un contesto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con molte nubi su tutti i settori. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino deboli precipitazioni sulle regioni adriatiche, con neve oltre i 200-300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata ancora dei fenomeni sui settori Adriatici; neve fino a bassa quota. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori e neve a quote collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata insistono piogge e temporali su tutti i settori con neve oltre i 400-900 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo al Nord, minime in lieve rialzo e massime in diminuzione al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .