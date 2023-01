MedicAir lancia piattaforma per il nuovo shop online

MedicAir, azienda lombarda leader nel settore dei gas medicinali e dell’Home Care, ha di recente inaugurato un nuovo e-commerce dove è possibile acquistare comodamente online alimenti a fini medici speciali e accessori per la VTD (ventiloterapia domiciliare) e l’OTD (ossigenoterapia domiciliare), dedicati ai pazienti con difficoltà di deglutizione o di masticazione.

Nello shop si possono trovare prodotti afferenti a quattro macrocategorie: alimenti disidratati, addensanti, condimenti e articoli per la ventiloterapia e ossigenoterapia. Per quanto riguarda gli alimenti disidratati, MedicAir propone i prodotti della Linea Gourmed, che si distinguono per la qualità delle materie prime, il gusto, l’equilibrio nutrizionale e la facilità di somministrazione. Primi, piatti unici e dessert: gli alimenti Gourmed sono pensati per tutte le esigenze, con gusti che spaziano dalla pizza margherita a un classico della tradizione italiana come la pasta alla carbonara, fino a dolci golosi come il babà al rhum, finalmente accessibili anche ai pazienti che non possono mangiare le normali consistenze.

Nel nuovo e-commerce sarà poi possibile acquistare l’innovativa polvere addensante GellyMed, a base di maltodestrine e gomma di xantano, che offre due grandi vantaggi: non altera né il sapore né il colore dei cibi e conserva la consistenza desiderata anche mentre si mastica, dal momento che resiste all’amilasi salivare, assicurando così la massima sicurezza durante la deglutizione.

MedicAir ha incluso nella propria offerta online anche Marina, un condimento a base di acqua di mare concentrata e purificata, nato con l’obiettivo di ridurre il consumo di sale a tavola senza rinunciare al gusto.

Per i pazienti che stanno affrontando un percorso di terapia ventilatoria con CPAP o ossigenoterapia, invece, è possibile acquistare presso l’e-commerce di MedicAir due prodotti esclusivi: Medigola spray, un integratore a base di calendula e aloe per ridurre l’infiammazione e la secchezza alla gola, e Mediviso, una crema dall’esclusiva formulazione studiata per trattare la cute sottoposta allo stress della maschera impiegata per la ventiloterapia o delle cannule per ossigenoterapia.

MedicAir produce e distribuisce soluzioni altamente innovative per il settore medicale, industriale e alimentare. L’atelier alimentare e il laboratorio di analisi MedicAir Food hanno sede a Vigonza (PD). È possibile consultare e acquistare i prodotti MedicAir utilizzando lo shop online dell’azienda.

