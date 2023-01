“La casa stregata” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie “La casa stregata” con Bruno Corbucci, Renato Pozzetto, Gloria Guida: ecco la trama del film

Risate assicurate, sabato 21 gennaio 2023 alle 21:10 su Rai Movie, con il film di Bruno Corbucci “La casa stregata”.

Nel film il ragionier Giorgio Allegri, bancario milanese, è innamorato della dolce e bella fidanzata Candida. Dopo essersi trasferito a Roma per lavoro, Giorgio comincia la difficile ricerca di un appartamento in grado di ospitare lui, la fidanzata, la suocera Anastasia ed il suo alano Gaetano. La ricerca di Giorgio si conclude quando per caso un misterioso individuo gli offre la possibilità di abitare una bellissima villa sulla via Appia a un canone particolarmente basso.

La villa trovata da Giorgio è però “stregata”: mille anni prima due innamorati, Giorgiovat e Candizza, sorpresi dalla madre di lei Anastasia, furono trasformati in statue di sale. Per rompere l’incantesimo Candida dovrà restare illibata fino alla prima notte di luna piena, momento dal quale inizierà il millesimo anno dall’incantesimo. L’uomo misterioso che ha segnalato la casa a Giorgio altri non è che la reincarnazione di Omar, un guerriero saraceno servitore di Giorgiovat che, tra gli improperi e le resistenze di Giorgio e la perplessità di Candida, cercherà di fare in modo che i due innamorati non abbiano rapporti antecedenti la prima notte di luna piena anche con l’aiuto di Gaetano, della cui anima si impossessa. Dopo molti guai giunge la fatidica notte e i due ragazzi ormai sposati potranno finalmente sciogliere l’incantesimo venendo ricompensati da una pioggia di monete d’oro ed essere ricchi e felici.

Nel cast de “La casa stregata”: Bruno Corbucci, Renato Pozzetto, Gloria Guida, Lia Zoppelli, Yorgo Voyagis.