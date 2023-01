Fda approva teplizumab, primo farmaco che ritarda il diabete

L’Fda ha approvato l’anticorpo endovenoso teplizumab per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 di stadio 3 negli adulti e nei pazienti pediatrici

L’Fda ha approvato l’anticorpo endovenoso teplizumab per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 di stadio 3 negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 8 anni che attualmente hanno il diabete di tipo 1 di stadio 2, rendendolo il primo farmaco modificante la malattia indicato per rallentare la progressione della malattia.

Teplizumab si lega ad alcune cellule del sistema immunitario e ritarda la progressione verso il diabete di tipo 1 di stadio 3. Tzield può disattivare le cellule immunitarie che attaccano le cellule produttrici di insulina, aumentando al contempo la percentuale di cellule che aiutano a moderare la risposta immunitaria. Teplizumab viene somministrato per infusione endovenosa una volta al giorno per 14 giorni consecutivi.

Ritardare l’insorgenza della malattia allo stadio 3 può ridurre il rischio del paziente di sviluppare chetoacidosi diabetica, una complicazione spesso pericolosa per la vita, e ridurre lo stress, la paura e l’ansia associati alla progressione della malattia.

“L’approvazione odierna di una terapia first in class aggiunge una nuova importante opzione terapeutica per alcuni pazienti a rischio”, ha dichiarato John Sharretts, direttore della Divisione Diabete, Disordini Lipidici e Obesità del Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Farmaci dell’FDA. “Il potenziale del farmaco di ritardare la diagnosi clinica del diabete di tipo 1 può offrire ai pazienti mesi o anni senza gli oneri della malattia”.

Ashleigh Palmer, cofondatrice e CEO di Provention, ha dichiarato che il rallentamento della progressione della T1D consente ai pazienti e alle loro famiglie di avere più tempo per prepararsi ad affrontare l’onere aggiuntivo rappresentato dalla malattia al terzo stadio.

Eleanor Ramos, responsabile medico dell’azienda, ha aggiunto che allo stadio 3 i pazienti possono aver bisogno, in un solo anno, di “1.460 punture del dito per controllare i livelli di glucosio nel sangue, circa 1.110 iniezioni di insulina” e sperimentare in media più di 120 episodi ipoglicemici.

L’approvazione di teplizumab consente ad alcuni pazienti di vivere più a lungo senza questi oneri e complicazioni.

Il diabete di tipo 1 è una malattia che si manifesta quando il sistema immunitario attacca e distrugge le cellule che producono insulina. Le persone con una diagnosi di diabete di tipo 1 hanno un aumento del glucosio che richiede iniezioni di insulina (o l’uso di un microinfusore di insulina) per sopravvivere e devono controllare regolarmente i livelli di zucchero nel sangue durante la giornata. Sebbene possa comparire a qualsiasi età, il diabete di tipo 1 viene solitamente diagnosticato nei bambini e nei giovani adulti. Una persona è più a rischio di diabete di tipo 1 se ha un genitore, un fratello o una sorella con diabete di tipo 1, anche se la maggior parte dei pazienti con diabete di tipo 1 non ha una storia familiare.

Teplizumab è un anticorpo monoclonale anti-CD3 che modifica i linfociti T CD8+, cellule importanti per la difesa immunitaria contro i patogeni intracellulari ma che, nelle persone con diabete di tipo 1, distruggono erroneamente le cellule beta pancreatiche sane, che producono e secernono insulina. Il farmaco può essere utile per ridurre la perdita del funzionamento delle cellule beta, e quindi ritardare l’insorgenza della malattia.

Nel Teplizumab Prevention Study l’anticorpo ha ritardato l’insorgenza del diabete di tipo 1 di una mediana di almeno due anni nei bambini e negli adulti ad alto rischio presintomatici rispetto al placebo. Dei 76 partecipanti allo studio, 55 avevano meno di 18 anni e tutti avevano un parente con diabete di tipo 1. Tutti avevano due o più autoanticorpi per il diabete di tipo 1 e livelli di zucchero nel sangue anormali, condizioni che si ritiene che rappresentino un rischio vicino al 100% di ricevere una diagnosi clinica di diabete.

Nello studio TN-10, randomizzato, controllato con placebo e in doppio cieco, teplizumab ha ridotto il rischio di progredire allo stadio 3 della T1D di quasi il 60%, con una stima dell’ hazard ratio di 0,41 e un valore p di 0,0066. I dati dello studio TN-10 hanno supportato l’approvazione di giovedì.

Gli effetti collaterali più comuni di teplizumab includono la diminuzione dei livelli di alcuni globuli bianchi, eruzioni cutanee e mal di testa. L’uso di teplizumab è accompagnato da avvertenze e precauzioni, tra cui la premedicazione e il monitoraggio dei sintomi della sindrome da rilascio di citochine; il rischio di infezioni gravi; la diminuzione dei livelli di un tipo di globuli bianchi chiamati linfociti; il rischio di reazioni di ipersensibilità; la necessità di somministrare tutte le vaccinazioni adeguate all’età prima di iniziare teplizumab; nonché di evitare l’uso concomitante di vaccini vivi, inattivati e a mRNA con teplizumab.

In ottobre Provention ha firmato un accordo di co-promozione con Sanofi. Secondo i termini dell’accordo, Provention mantiene tutti i diritti su teplizumab e rimarrà responsabile di tutte le attività di R&S, farmacovigilanza, qualità della produzione e sicurezza.

Nel frattempo, Sanofi avrà il diritto esclusivo alla prima negoziazione per un accordo di licenza in tutto il mondo su teplizumab, che durerà fino a giugno 2023.