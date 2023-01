Cosa fare a Bruxelles tra gennaio e giugno 2023: gli eventi

Il 2023 sarà un anno ricco di appuntamenti imperdibili a Bruxelles: il leitmotiv sarà l’art nouveau, in programma anche l’inaugurazione del Palazzo della Birra

Il 2023 si preannuncia, come di consueto, un anno ricco di appuntamenti imperdibili a Bruxelles: il leitmotiv sarà l’art nouveau, in occasione dei 130 anni della casa Tassel (1892-93) progettata da Victor Horta, considerata a tutti gli effetti il primo edificio art nouveau di Bruxelles. Spazio anche alle novità, come l’inaugurazione del Palazzo della Birra, prevista tra maggio e giugno 2023.

BRAFA – Brussels Art Fair: dal 29 gennaio al 5 febbraio 2023

L’art nouveau sarà al centro dell’attenzione di BRAFA (Brussels Art Fair), rassegna che apre il calendario 2023 delle fiere d’arte moderna e contemporanea, ospitata nell’inedita location di Brussels Expo. Nel corso dell’esposizione, arrivata alla sua sessantottesima edizione, sono attese 130 gallerie provenienti da 15 Paesi che presenteranno oltre 10mila opere tra dipinti, sculture, arredi, oggetti d’arte e gioielli di ogni tempo.

BRIGHT FESTIVAL: dal 16 al 19 febbraio 2023

Il Bright Festival, celebre rassegna dedicata alla light art organizzata da Visit Brussels, illuminerà i palazzi, le strade e i monumenti più significativi di Bruxelles attraverso una ventina di suggestive installazioni interattive, realizzate per l’occasione da artisti locali ed internazionali. Oltre al Quartiere Reale e al Quartiere Europeo, quest’anno il festival coinvolgerà anche il quartiere di Schaerbeek, con una serie di installazioni ispirate all’art nouveau.

BANAD FESTIVAL – Brussels Art Nouveau & Art Déco: dall’11 al 26 marzo 2023

Il BANAD Festival promuove il patrimonio art nouveau e art déco di Bruxelles attraverso un ricco programma di visite guidate, mostre tematiche e, soprattutto, aperture straordinarie di monumenti, ville e residenze normalmente chiuse al pubblico. L’evento prevede anche conferenze e seminari con esperti del settore e divertenti workshop per coinvolgere anche i bambini.

ART BRUSSELS: dal 20 al 23 aprile 2023

Torna l’appuntamento con Art Brussels, una delle kermesse dedicate all’arte contemporanea più rinomate in Europa, tappa obbligata per monitorare l’evoluzione della scena artistica e culturale della Capitale delle Capitali. L’evento, che dal 2016 si tiene negli spazi di Tour&Taxis, ospita ogni anno più di 1.000 artisti, tra nomi affermati ed emergenti, e accoglie una media di 25.000 visitatori: collezionisti e galleristi provenienti da tutto il mondo.

FESTIVAL DELL’IRIS: 6/7 maggio 2023

Secondo una delle leggende più accreditate, quando Bruxelles era la residenza del Duca di Brabante, sarebbero stati proprio i fiori di iris palustre – che crescono nelle secche – ad indicare al Duca la strada da percorrere per superare le paludi che cingevano la città, lasciando che i suoi avversari annegassero nel terreno melmoso. Da allora, l’iris è il simbolo della città, tanto da essere rappresentato in forma stilizzata sia sulla bandiera della regione di Bruxelles Capitale sia nel logo di Visit Brussels. Oltre ad essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di botanica, il Festival dell’Iris è quindi una grande festa dedicata a Bruxelles, con tanta musica, sfilate, esibizioni di artisti di strada ed eventi folkloristici adatti a tutta la famiglia.

EUROPE DAY: 9 maggio 2023

Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa, in memoria della dichiarazione di Schuman che nel 1950 proponeva la creazione di una comunità europea del carbone e dell’acciaio, gettando le basi dell’Unione Europea. La “Capitale d’Europa”, celebra la ricorrenza con una giornata ricca di incontri e dibattiti sui temi della democrazia e dei diritti umani. Un’opportunità unica per scoprire come funzionano le istituzioni dell’Unione Europea, quali sono le loro priorità e le azioni concrete che intraprendono.

MOSTRA DEDICATA AL PITTORE E DECORATORE VICTOR VAN DYCK: dal 25 maggio al 1° luglio 2023

In occasione dell’anno dell’art nouveau, Bruxelles offre a tutti gli appassionati la possibilità di ammirare per la prima volta gli acquerelli e i disegni preparatori del pittore e decoratore di interni Victor Van Dyck, recentemente riscoperti dopo anni di oblio. A cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha impreziosito con il suo lavoro gli interni di ristoranti, brasserie e palazzi tuttora visitabili. Ha lavorato anche per molte case private della borghesia, collaborando alla decorazione della Biblioteca Solvay, nell’omonima Villa.

INAUGURAZIONE PALAZZO DELLA BIRRA: Maggio/Giugno 2023

Cresce l’attesa per l’apertura, tra maggio e giugno 2023, del Belgian Beer Palace, ricavato all’interno della famosa sede storica della Borsa. Il Belgian Beer Palace sarà un vero e proprio “tempio della birra” di 12.000 m² con una galleria centrale, un ristorante, una brasserie, sale espositive, un centro congressi e una terrazza con skybar panoramico. Dal piano terra si potrà accedere a “Bruxella 1238”, sito archeologico che custodisce i resti del monastero francescano sul quale è stato realizzato il palazzo, mentre il secondo e il terzo piano saranno interamente dedicati ad un centro espositivo permanente sulla cultura della birra belga – patrimonio Unesco – che finalmente troverà spazio proprio nel luogo dove è sepolto Jan Primus, duca Jan I di Brabante, il leggendario re della birra Gambrinus. Il centro coinvolgerà più di 100 produttori di birra provenienti da tutto il Belgio, tra cui si annoverano realtà emergenti e di nicchia, affiancate da marchi più affermati, come Brussels Beerstorming, Brasserie De La Senne e Brussels Beer Project.

OMMEGANG: giugno/luglio 2023

Giunto alla sua 93esima edizione, l’Ommegang di Bruxelles è un grande evento folkloristico che catapulta il pubblico indietro nel tempo, ripercorrendo i fasti del periodo rinascimentale. Si svolge ogni anno tra fine giugno e i primi di luglio e rievoca il grande corteo storico del 1549 in onore di Carlo V e di suo figlio Filippo II, in occasione del loro ingresso a Bruxelles. La rassegna prevede la partecipazione di oltre 1.400 comparse tra cavalieri, trampolieri, acrobati, sbandieratori e artisti di strada.

Visit Brussels è l’ente di promozione del turismo della Regione di Bruxelles. Il suo obiettivo è ampliare e consolidare l’immagine della capitale di 500 milioni di europei: al suo interno collaborano 6 dipartimenti che si occupano di aspetti specifici. Il reparto Meetings & Conventions progetta l’organizzazione di congressi nei settori associativo, medicale, corporate e scientifico. Il dipartimento Cultura e Turismo promuove la ricchezza del patrimonio artistico della città e valorizza il suo tipico stile di vita, mentre il reparto Promozione delle Vendite collabora con i professionisti della filiera turistica come tour operator, agenti di viaggio e incentive house. Fanno parte dell’ente anche la sezione Comunicazione, che progetta e realizza siti internet, supporti offline e gadget, Grandi Eventi, che organizza feste, eventi culturali e sportivi, ed infine il reparto Cinema, che agevola le riprese cinematografiche in città. Dal 1° settembre 2017 Visit Brussels ha aperto una sede a Milano che ha lo scopo di sviluppare una strategia di promozione turistica dedicata al mercato italiano. https://www.visit.brussels/en