Ammi-Joan Paquette e Felicita Sala pubblicano “Tutto in una noce”

“Tutto in una noce” di Ammi-Joan Paquette con illustrazioni di Felicita Sala: in libreria la storia commovente e multigenerazionale sull’amore e le radici familiari

“Ho piantato il mio alberello in questa bella terra ricca, in modo che crescesse qui, grande e forte, e ci restasse per sempre.” “Qui? In questo giardino?” “Andiamo a vederlo?” Una mattina Emilia trova una noce sul comodino. Il nonno allora le racconta una storia: è la storia del suo viaggio attraverso l’oceano in cerca di una nuova casa, con una piccola borsa in mano e una noce in tasca. E di un albero che nacque anni dopo, e di un altro ancora, più piccolo, cresciuto accanto al primo. Giorno dopo giorno, il nonno insegna a Emilia come coltivare il suo seme. Ma mentre il piccolo noce cresce a pieno ritmo, il nonno comincia a rallentare il suo. Una storia tenera e potente sulla famiglia, sul ciclo della vita e sull’amore che non muore mai.

Ammi-Joan Paquette è autrice di molti libri per ragazzi. Dopo aver girovagato per il mondo, ora vive vicino a Boston con la sua famiglia e tantissimi libri. Dalla sua finestra, vede alberi a perdita d’occhio.

Sala Felicita è autrice di molti libri per ragazzi. Dopo aver girovagato per il mondo, ora vive vicino a Boston con la sua famiglia e tantissimi libri. Dalla sua finestra, vede alberi a perdita d’occhio.

Marchio: Rizzoli

Rizzoli Collana: Ragazzi

Ragazzi Prezzo: 18.00 €

18.00 € Pagine: 48

48 Formato libro: 27.7×22.7×0.4

27.7×22.7×0.4 Tipologia: CARTONATO

CARTONATO ISBN carta: 9788817174305