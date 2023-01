Su Rai 2 serata con “NCIS-Cose da padri” e “NCIS Hawaii”

In prima assoluta torna la serie più vista negli Stati Uniti: su Rai 2 in prima serata “NCIS-Cose da padri” e “NCIS Hawaii”

La serie più vista negli Stati Uniti torna su Rai 2, con altri due episodi in prima visione assoluta: venerdì 20 gennaio alle 21.20 il secondo episodio di “Ncis” vede l’agente speciale Gibbs e i suoi uomini impegnati nello sventare minacce globali alla sicurezza degli Stati Uniti. In “Cose da padri”, un tentativo di furto in un deposito di massima sicurezza di proprietà del governo mette in allarme l’intero nucleo investigativo. Dalla camera blindata i ladri avrebbero voluto prendere un carico di armi sequestrate. Ben presto le indagini convergono verso un personaggio insospettabile: informatico e apparentemente all’oscuro di tutto, è uno dei papà più attivi nella scuola dei gemelli di McGee. Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll.

A seguire, alle 22.10, poi, il secondo episodio della seconda stagione di “Ncis Hawaii”, versione tropicale dell’amatissima serie, ambientata a Pearl Harbor, nelle isole del Pacifico. In “Senza uscita”, viene ritrovato nel bagagliaio di un’auto il cadavere di un sergente scelto dei marine. Le indagini rivelano la passione della vittima per le gare clandestine e in particolare per una pilota. Whistler, intanto,vorrebbe ufficializzare con l’Fbi la sua relazione con Lucy, mentre Tennant è alle prese con il periodo difficile di Alex che sembra nasconderle qualcosa. Nel cast, Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.