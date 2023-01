Previsioni meteo 20 gennaio 2023: ancora nevicate al Centro

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 gennaio 2023: neve fino a quote pianeggianti su parte delle regioni del Centro, clima più asciutto ma freddo altrove

Italia nella morsa del freddo invernale in questo fine settimana che inizierà, oggi, con neve a bassa quota al Nord, specie Nord-Est ed Emilia Romagna con fiocchi localmente prossimi al piano. Avremo condizioni meteo instabili anche al Centro con piogge sparse e neve via via verso quote collinari. Nella notte poi possibilità di neve a quote di bassa collina sulla Toscana settentrionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nel prosieguo del weekend avremo il reiterarsi di condizioni meteo instabili e anche fredde. Alta pressione che dovrebbe infatti risalire dall’Atlantico vedo la Scandinavia andando ad isolare un lago di aria molto fredda tra Mediterraneo e Balcani. Circolazione depressionaria in quota che potrebbe approfondire diversi minimi al suolo tra domani e domenica con neve a quote molto basse non esclusa sull’Italia. Possibili temperature da fino a 4-6 gradi sotto media e gelate diffuse.

Intanto per oggi, venerdì 20 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino tempo instabile al Nord-Est con neve possibile fino a quote molto basse o di pianura, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento salvo residui fenomeni sulla Romagna. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo instabile con possibilità di neve quote molto basse sui settori interni. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse e neve fino a 400 metri, più asciutto sulla Toscana. In serata insiste il maltempo con piogge e temporali sparsi specie sui settori adriatici, neve fino a 200-300 metri. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile o perturbato con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più asciutto sul versante Adriatico. Al pomeriggio molte nuvole con precipitazioni diffuse e neve fino a quote basse. In serata ancora piogge e temporali su su tutti i settori, più intensi su Sardegna, Campania e Puglia. Neve fino a 300-600 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .