Hailey Bieber è la beauty influencer più seguita

Tra le celebrità, l’influencer più seguita in campo beauty e make-up, secondo una ricerca, è Hailey Bieber. Ecco i trend che le hanno fatto conquistare il primato

La modella e influencer americana Hailey Bieber è in cima alla lista delle celebrità che nel 2022 hanno maggiormente ispirato il mondo del beauty.

La top model si è aggiudicata il primo posto come personaggio “più influente” del 2022, per diversi trend di bellezza che ha lanciato: dalla skin “glazed donut”, alle labbra “effetto glassa”. Scopriamo insieme la classifica delle beauty queen del 2022, con Hailey Bieber al primo posto.

Hailey Bieber al primo posto tra le beauty influencer 2022

È stata dunque la supermodella Hailey Bieber ad aggiudicarsi, nel 2022, il primo posto come influencer più seguita al mondo nel campo beauty e make-up. L’analisi, condotta da SpaSeekers, ha analizzato e incrociato i dati di ricerca di Google e i dati di visualizzazione di TikTok per scoprire le celebrità con i look di bellezza più popolari del 2022.

Su Tik Tok l’hashtag #HaileyBiebermakeup ha ricevuto ben 167 milioni di visualizzazioni. Su Google, invece, le ricerche dei look di bellezza sfoggiati da Hailey Bieber nel 2022 sono aumentati del 421% rispetto al 2021. Dati i numerosi trend di bellezza lanciati dall’it-girl del momento, non sorprende che si sia classificata prima. Quest’anno Hailey ha lanciato il beauty trend pelle luminosa “glassata”, come un donut. Non solo. La modella americana ha fatto spopolare sui social il make-up labbra nude, sui toni del marrone, dall’effetto “glacé”.

Classifica delle beauty influencer 2022: Bella Hadid al secondo posto

Altra beauty queen del 2022 è la top model Bella Hadid. È solo l’ultimo dei tanti premi che la Hadid ha ricevuto quest’anno, come il primato di modella dell’anno. Il suo make-up occhi da sirena e sopracciglia sottili ispirate agli anni ’90 ha raggiunto su Tik Tok quasi 61 milioni di visualizzazioni. Per la routine di make-up di Bella Hadid, le ricerche su Google sono aumentate del 52% rispetto allo scorso anno.

Matilda Djerf al terzo posto

Con il suo fresco e semplice make-up look di bellezza, l’influencer svedese Matilda Djerf chiude la top 3 della classifica delle beauty queen 2022. Le ricerche per la routine di trucco di Matilda sono aumentate del 133% nel 2022 mentre le views su TikTok per i suoi make-up hanno raggiunto i 6,5 milioni. Matilda Djerf è diventata popolare quest’anno soprattutto per il trucco con tanto blush rosa su guance e naso, e per la sua criniera alla Farrah Fawcett.

Quarto e quinto posto: Lily-Rose Depp e Selena Gomez

A un passo dal podio, al quarto posto c’è l’attrice e modella franco-americana Lily-Rose Depp, la celebrità più giovane a comparire nella lista. A soli 23 anni, infatti, conta oltre 691mila visualizzazioni per il suo make-up su TikTok e un aumento del 175% delle ricerche Google quest’anno. Il make-up iconico di Lily-Rose prevede sopracciglia naturali, smokey eye, eyeliner bold e labbra nude.

Quinto posto per Selena Gomez. La popstar, fondatrice del suo brand di make-up Rare Beauty, ha visto un aumento delle ricerche su Google del 22%. E, su Tik Tok le views dei suoi trucchi hanno raggiunto i 12 milioni e mezzo.

Clan Kardashian: tra le beauty queen 2022 c’è Khloé

Solo una del clan Kardashian compare tra le prime dieci beauty influencer celebri più popolari nel 2022. Non è Kim né Kylie, ma Khloé Kardashian, che si piazza all’8° posto della classifica. Le ricerche su Google per i suoi look super glam sono aumentate del 90% quest’anno e l’hashtag #KhloeKardashianmakeup conta 1,5 milioni di visualizzazioni sui social.