Cnr coordina Horizon Europe-MSCA Doctoral Network CohesiNet

Il Cnr coordina il progetto europeo Horizon Europe-MSCA Doctoral Network CohesiNet che prevede lo studio dei meccanismi di azione della coesina

Partito il progetto di ricerca intitolato: “Cohesin and its regulators: from chromosome dynamics and nuclear architecture to human diseases” (Acronym: CohesiNet; Grant Agreement N. 101072505), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe Framework Programme MSCA Doctoral Networks 2021 (HORIZON-MSCA-2021-DN-01) e coordinato da Francesca M. Pisani, dirigente di ricerca presso l’Istituto di biochimica e biologia cellulare (Cnr-Ibbc) di Napoli.

Il consorzio CohesiNet è costituito da otto istituzioni accademiche: oltre a Cnr-Ibbc, UKRI-MRC Laboratory of Molecular Biology (Cambridge, Regno Unito), Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS (Ifom, Milano), Centre De Biologie Integrative del CNRS (Tolosa, Francia), Instituto Gulbenkian de Ciência (Oeiras, Portogallo), Research Institute of Molecular Pathology (Vienna, Austria), Amsterdam University Medical Center (Amsterdam, Paesi Bassi), Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Madrid, Spagna) e le imprese Lumicks BV (Amsterdam, Paesi Bassi), e Plasticell LTD (Stevenage, Regno Unito).

Il programma di ricerca prevede lo studio dei meccanismi di azione della coesina, complesso proteico multi-subunitario responsabile della coesione dei cromatidi fratelli nei cromosomi e della organizzazione tridimensionale della cromatina nei nuclei delle cellule. Inoltre, il progetto mira ad analizzare le basi molecolari delle malattie causate da mutazioni dei geni codificanti per le subunità della coesina e/o i suoi regolatori (malattie ereditarie denominate coesinopatie e varie forme di cancro). Tali obiettivi saranno perseguiti da dodici studenti di dottorato, i quali utilizzeranno nel loro lavoro di ricerca approcci sperimentali multi-disciplinari e fruiranno di un programma che prevede corsi teorici e pratici di livello avanzato; corsi specifici su conoscenze e competenze complementari a quelle scientifiche, quali la comunicazione scientifica, il project management, l’etica, la proprietà intellettuale e l’imprenditorialità.