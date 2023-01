Gli italiani e il sesso: la media è di 2,6 rapporti ogni settimana

Gli italiani e il sesso: da un sondaggio del sito Incontri-ExtraConiugali.com emerge che nel nostro Paese si consumano in media 2,6 rapporti ogni settimana

Quanto sesso fanno gli italiani? Lo dicono le nuove statistiche: in media, i rapporti sono 2,6 ogni settimana. Sono pochi? Sono tanti? Dipende dai parametri. Di certo c’è che i risultati del sondaggio di Natale di Incontri-ExtraConiugali.com dicono che in Italia si fa sesso quasi il doppio delle volte rispetto alla media mondiale.

IL SESSO IN ITALIA: QUANTE VOLTE, PER QUANTO TEMPO

Il sondaggio rivela che gli italiani fanno sesso più spesso e cercano maggiori trasgressioni. Questo è il bilancio di fine anno del sito: gli italiani di età compresa tra i 18 ed i 50 anni “lo fanno” mediamente 123 volte all’anno, ovvero 10 volte al mese, il che significa 2,6 rapporti ogni settimana con una durata media che dal sondaggio risulta essere di 8,5 minuti. Insomma quasi il doppio rispetto alla media planetaria che secondo il valore medio degli studi in materia è di 72 rapporti all’anno con una media di 6 rapporti al mese, ovvero 1,5 volte a settimana.

LE REGIONI DOVE SI FA PIÙ (E MENO) SESSO

L’autorevole quotidiano britannico Daily Mail sostiene che le coppie felici debbano però consumare dai 3 ai 4 rapporti sessuali la settimana, condizione che quindi non viene soddisfatta nel resto del mondo ma che si concretizza proprio in Italia in Lombardia, dove la media è di 3,75 rapporti settimanali, Campania (3,5 rapporti), Lazio (3,45 rapporti) e Toscana (3,15 rapporti).

A tener conto delle premesse del Daily Mail, le regioni italiane più “infelici” sarebbero invece il Molise (2,1 rapporti settimanali), il Friuli Venezia Giulia (1,95 rapporti) e la Valle d’Aosta (1,92 rapporti), che comunque rimangono al di sopra della media internazionale.

PERCHÉ GLI ITALIANI TRADISCONO

Insomma, ancora oggi – nonostante tutto – “Italians do it better and more”. Vi è addirittura un 10,2% degli intervistati che sostiene di fare sesso tutti i giorni. Eppure – stando al giornale britannico – in molte delle nostre regioni mancherebbe ancora un po’ di sesso per essere felici. Sarà anche per questo che si tende al tradimento? “Il problema degli italiani non è il numero di rapporti dentro o fuori dal matrimonio ma il grado di soddisfazione: insomma non è un problema di quantità, ma di qualità. L’insoddisfazione sessuale è una ‘mina vagante’ nei rapporti di coppia, tanto che una coppia su quattro va in crisi. Poi però, la metà di esse si salva proprio grazie al tradimento”, risponde Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Non si tratta quindi di bisogni di intimità non soddisfatti a determinare le scappatelle. Il tradimento si conferma invece – anche in questo ultimo sondaggio – come una “strategia efficace per aumentare la soddisfazione della vita“, attraverso la ricerca di una relazione esterna che compensi ciò che manca all’interno della coppia.

LE CURIOSITÀ

La fotografia è stata scattata da Incontri-ExtraConiugali.com su un campione di 2.000 uomini e donne tra i 18 ed i 50 anni, intervistati online dal 5 al 9 dicembre 2022. Stando ai dati raccolti, tra le curiosità emerge che i più timorosi di deludere il partner sono gli uomini del Friuli Venezia Giulia, i meno preoccupati di lasciarla insoddisfatta sono gli uomini della Sicilia, mentre quelli più ossessionati da un possibile tradimento sono quelli della Calabria. Poi ancora – emerge dall’indagine – l’età media della “prima volta” è di 18 anni e a partire da questa età la maggior parte degli adulti ha almeno 1,9 rapporti sessuali a settimana (valore minimo registrato in Trentino Alto Adige), con una media nazionale che è di 2,6 rapporti a settimana.

GLI ITALIANI AMANO TRASGREDIRE

Infine Incontri-ExtraConiugali.com prende ancora una volta in analisi la tendenza a trasgredire, tracciando uno spaccato per genere dal quale emerge ancora una volta che moltissimi italiani ed italiane sono determinati a sperimentare qualche trasgressione. Alla domanda “Ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo?” risponde di sì il 98% delle donne e il 94% degli uomini. “Insomma, se in passato era più l’uomo a cercare sesso trasgressivo, questo desiderio oggi è ancora più marcato nelle donne e questo spiega il boom del BDSM“, sottolinea il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com. Questa sigla sta per bondage, disciplina, sadismo e masochismo.

TUTTI PAZZI PER IL BDSM

Andando poi ad analizzare nei dettagli i desideri nascosti dei nostri connazionali, ammettendo risposte multiple, si scopre invece che il tradimento è il “new normal” degli italiani. Tradire non è infatti considerato più una trasgressione, quanto invece lo rimane il BDSM, i giochi con oggetti o il ménage à trois. Alla domanda “Cosa vorresti fare di trasgressivo?” la preferenza per il sadomaso soft è stata la risposta dell’85% delle donne e del 79% degli uomini. Questa trasgressione si colloca così al primo posto per entrambi i sessi. Al secondo posto delle fantasie di trasgressione vi sono i giochi con oggetti per le donne (74%) e i rapporti a tre per gli uomini (62%), mentre il sesso all’aperto o in luoghi insoliti occupa invece il terzo posto per entrambi i sessi (58% di gradimento per gli uomini e 59% per le donne).