Su Rai 5 il documentario “Inside Renzo Piano Building Workshop”

In prima serata su Rai 5 torna “Art Night” con Neri Marcorè: sarà proposto il documentario “Inside Renzo Piano Building Workshop”

Il lavoro di uno degli studi di architettura più straordinari al mondo: lo racconta “Inside Renzo Piano Building Workshop”, il documentario di Francesca Molteni, diretto da Claudia Adragna e Davide Fois in onda mercoledì 18 gennaio alle 21.15 in prima visione su Rai 5, per “Art Night” con Neri Marcorè. Il Renzo Piano Building Workshop è un laboratorio, anzi una bottega all’italiana, un luogo dove si ricerca, si sperimenta, si produce collettivamente.

Qui si crea e si discute, si elaborano modelli come ragionamenti fatti con le mani; perché, come dice sempre Piano: “se una cosa non sta in piedi da sola, non vale la pena di sforzarsi di realizzarla.” Si lavora in squadra, come in un cantiere: “un cantiere delle idee accanto al cantiere delle mani e al cantiere delle pietre”.

“Siamo potuti entrare come spettatori attenti – spiega Francesca Molteni – in uno degli studi di architettura più importanti al mondo. Quello che succede qui dentro è il miracolo della creazione: dagli schizzi di progetto alla forte fisicità di un cantiere in costruzione. Dietro tutto questo, c’è la presenza di Renzo Piano, ispiratore d’idee, con due delle sue più grandi qualità: essere un mentore pur riuscendo a prendere le distanze da un progetto, e la sua straordinaria abilità di visualizzare il problema e trovare la soluzione più giusta”.

(Renzo Piano)

Il documentario mette in scena il metodo della “bottega” di Piano: cosa succede negli studi di Punta Nave a Genova e di Parigi, nei cantieri – in Europa, in Asia, in America – nelle riunioni di lavoro interne allo studio, nei colloqui con i consulenti e i committenti.

Cinque i progetti scelti e seguiti per 18 mesi in diverse fasi di concezione e realizzazione: l’Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles, in California, inaugurato nel 2021, cantiere ad alto contenuto rappresentativo (la fabbrica dell’immaginario); il Cern’s Science Gateway a Ginevra, in Svizzera, ancora in corso d’opera, cantiere ad alto contenuto comunitario (la fabbrica della scienza); l’Ecole Normale Supérieure di Parigi-Saclay, completata nel 2020, cantiere di ricerca in un grande parco ad alto contenuto educativo (la fabbrica della conoscenza); il Snf Thessaloniki General Hospital a Sparta, in Grecia, cantiere sostenibile ad alto contenuto umanitario (la fabbrica della salute); il Marunouchi Tokio Marine a Tokyo, cantiere tecnologico nel centro della città ad alto contenuto simbolico (la fabbrica del lavoro).

Cinque luoghi diversi, tre continenti, cinque contesti sociali e ambientali che hanno poco in comune, tranne il metodo del Renzo Piano Building Workshop.