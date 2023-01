Previsioni meteo 18 gennaio 2023: piogge e quota neve in calo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023: il maltempo insiste sulle regioni centro-meridionali, neve anche a quote inferiori ai 1000 metri

Il maltempo continua ad interessare un po’ tutta l’Italia con condizioni meteo che a tratti si stanno rivelando anche perturbate. Aria fredda in ingresso sul Mediterraneo di matrice polare, nella giornata di oggi e in quelle successive porterà la neve fino a quote molto basse al Nord Italia e generalmente a quote medie al Centro-Sud. Neve che risulterà però piuttosto abbondante sia sulle Alpi che lungo l’Appennino, specie centro-settentrionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra giovedì e venerdì avremo ancora condizioni meteo instabili in Italia. Nella seconda parte della settimana l’aria in ingresso potrebbe essere di matrice artica e dunque più fredda. Ad oggi è previsto un ulteriore calo delle temperature con neve che potrebbe spingersi fino a quote di pianura al Nord e fin verso la bassa collina al Centro. Nel weekend non è escluso poi un coinvolgimento anche del Sud sempre con neve a bassa quota.

Intanto per oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve fino a bassa quota sulle Alpi e quote medio-basse in Appennino. Al pomeriggio residui fenomeni tra Triveneto e Romagna, ampie schiarite in arrivo da Nord-Ovest. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1000 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata insiste il maltempo con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino, più asciutto il versante adriatico. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli piogge sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sui settori tirrenici, per lo più invariato altrove. In serata ancora piogge e temporali su Sardegna e settori tirrenici, asciutto altrove ma con molte nuvole. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .