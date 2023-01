Netflix acquisisce il documentario sulle immersioni “The Deepest Breath”

Netflix acquisisce il coinvolgente documentario sulle immersioni in apnea “The Deepest Breath”, che sarà presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival

Netflix ha collaborato con A24, Motive Films, Ventureland e Raw a questa avvincente esplorazione dell’innegabile legame tra due atleti che si muovono nel mondo intenso e competitivo delle immersioni in apnea. The Deepest Breath sarà presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival che inizia domani.

Una campionessa di immersioni in apnea si allena per battere un record mondiale con l’aiuto di un esperto subacqueo di sicurezza e tra i due si forma un legame emotivo che sembra essere dettato dal destino. Questo entusiasmante film segue i loro percorsi per giungere all’apice del mondo delle immersioni in apnea, documentando gli emozionanti risultati (e gli inevitabili rischi) associati alla realizzazione di un sogno nelle silenziose profondità dell’oceano.

Regia della documentarista irlandese Laura McGann. Laura ha iniziato a realizzare lungometraggi e a produrre spettacoli teatrali quando aveva quindici anni per poi studiare cinema a Ballyfermot (Dublino) prima di conseguire i suoi Master presso la Hope University di Liverpool. Ha lavorato in Irlanda e all’estero, occupandosi delle riprese e della regia di numerosi documentari per RTE, SKY, PBS, BBC, Lonely Planet e UTV.

Dalla regista Laura McGann: “L’ambientazione e la forza emotiva di questa storia mi hanno inizialmente spinta a voler realizzare questo documentario. Le riprese effettuate in giro per il mondo e le straordinarie tematiche al centro di The Deepest Breath sono state un’incredibile fonte di ispirazione oltre che l’esperienza più appagante della mia carriera. L’intero team è lieto di poter collaborare con Netflix per condividere ciò che crediamo sia un doveroso omaggio allo straordinario mondo dell’immersione in apnea e agli impavidi atleti del film”.