I Lost Dogs Laughter in radio con “Hateful Mornings”

“Hateful Mornings” è il nuovo singolo della band Lost Dogs Laughter: “Un brano di onesta ammissione di disorientamento”

“Hateful Mornings” è il nuovo singolo della band Lost Dogs Laughter. La formazione romana stessa lo definisce “un brano di onesta ammissione di disorientamento”.

Ci sono mattine in cui ci si sveglia senza alcuna voglia di affrontare la giornata: qualunque cosa succeda all’esterno si desidera solo poter saltare al giorno successivo. Ci si sente smarriti dentro un labirinto sconosciuto e il senso di oppressione e disorientamento fa venir voglia di urlare, ma ciò che il pezzo vuole passare è che a volte, la cosa migliore da fare in questi casi sarebbe lasciarsi trasportare senza dire nulla.

Hateful Mornings è stata registrata presso l’Officina Musicale di Roma da Roberto Mascia, con la collaborazione di David Petrucci che ha inciso le chitarre soliste del brano.

I Lost Dogs Laughter nascono a Roma nel 2010 quando Matt (voce e chitarra) recluta Luk (basso), con il quale stava condividendo l’esperienza nei Kubomedusa, per registrare alcuni brani che aveva scritto in precedenza e che poco si adattavano al sound punk della band. Da questa collaborazione nel Febbraio del 2011 nasce (homemade) una demo unplugged composta da 5 brani che prende il nome di “A Modern (Acoustic) Fairy Tale”, e che dà il via ad una serie di esibizioni come duo acustico live nella Capitale ed a Londra. Parallelamente ai live, la band continua a produrre nuove canzoni, e nel 2014 decide di voler dare una svolta al proprio sound portando i propri brani da acustico ad elettrico. Questo percorso ha visto passare, all’interno della famiglia, amici artisti e persone che hanno lasciato la loro impronta, in particolare alla batteria Alessio Biondi, Gianluca Polito con il quale è stato registrato il videoclip del brano Sweeter Reaction, con la regia di Giacomo Spaconi (Actual, Le Coliche, InfinityTV) e Mattia Vincenti. Dopo il primo album “Out of Space” del 2017 la band apre il canale ufficiale su Vevo, tramite l’agenzia inglese Bocci Bros. Nel 2020 la formazione si allarga con la presenza di Simone Pelosi alla batteria e David Petrucci alla chitarra con i quali la band registra 4 brani e due video con David alla regia. Nel gennaio 2022 le strade con David si separano ed entra a far parte della famiglia Davide D’Appollonio come chitarrista solista.

Nel mese di Ottobre 2022 la band comincia la collaborazione con l’agenzia di management Sorry Mom!