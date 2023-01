Fabrizio Bava spiega in un libro “Come valutare la performance dell’impresa”

Dopo “Come leggere il bilancio dell’impresa”, il nuovo libro di Fabrizio Bava ti guiderà nell’intrigante mondo dell’analisi di bilancio

Dopo “Come leggere il bilancio dell’impresa”, il libro ti guiderà nell’intrigante mondo dell’analisi di bilancio. La salute prima di tutto, vale anche per le imprese. Così come noi ci sottoponiamo a check up periodici, per individuare sul nascere eventuali problemi, le imprese devono monitorare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, per identificare tempestivamente le “correzioni di rotta”. Il check up richiede strumentazioni e un medico bravo a interpretare i risultati. In un’impresa, calcolati gli indicatori, è vitale che l’analista sappia coglierne il significato informativo per individuare la cura da adottare.

La mia impresa rende?

Riuscirò a pagare i fornitori?

Qual è il giusto livello di indebitamento?

L’assetto dell’impresa è adeguato alle prescrizioni dell’art. 2086 c.c.?

Sono solo alcuni dei quesiti a cui il lettore troverà risposta. Potrai metterti alla prova in prima persona grazie ai numerosi esempi tratti dai bilanci e a un caso completo di analisi di bilancio.

Aiutarti a sviluppare la sensibilità interpretativa, è la scommessa di questo libro.

La presentazione del libro e un ampio estratto sono liberamente scaricabili dal blog.

A chi è rivolto

Ai non addetti ai lavori così come agli addetti. Tra i principali destinatari del libro ci sono gli imprenditori, anche alla luce dell’art. 2086 c.c., i manager, gli avvocati, gli investitori e i finanziatori, gli studenti delle scuole superiori, universitari e dei master. Per riuscire ad acquisire i contenuti di questo libro è necessario conoscere le basi del bilancio. Se non sei un addetto ai lavori, considera questo libro come il Volume n. 2, devi prima studiare il Volume n. 1, Come leggere il bilancio dell’impresa. Tuttavia questo libro è rivolto anche agli addetti ai lavori, con questo libro mi propongo di aiutarli a sviluppare la capacità di individuare punti di forza e punti di debolezza dell’impresa e ad assumere le eventuali necessarie «correzioni di rotta».

IN VENDITA SOLO SU AMAZON

L’autore

Fabrizio Bava è professore ordinario di Economia aziendale nell’Università di Torino, Dottore commercialista e revisore con studio in Canavese, a Strambino. Svolge un’intensa attività didattica, dentro e fuori le aule universitarie e ha scritto numerosi libri e centinaia di articoli sul bilancio con i principali editori nazionali per professionisti.

Info e approfondimenti: www.fabriziobava.com