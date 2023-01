Capelli: quanti ne cadono in un giorno e quando c’è da preoccuparsi

Capita a tutti di ritrovare alcuni dei propri capelli sul cuscino, sulla spazzola, oppure tra le dita nel mentre si fa lo shampoo, ma quanti ne cadono in un giorno?

Tante persone si pongono questa domanda temendo che questo fenomeno possa essere l’inizio di un diradamento, facciamo dunque il punto su quest’aspetto.

La caduta dei capelli è un fenomeno fisiologico

Iniziamo col dire che riscontrare una caduta dei capelli, da intendersi appunto come caduta fisica dei capelli che vengono poi ritrovati sul pettine, sul cuscino e così via, è un fenomeno del tutto fisiologico.

Il fatto che dei capelli cadano non implica che si stia andando incontro ad un diradamento, ma è un processo di naturale rinnovamento dell’organismo: in condizioni di normalità, dunque, i capelli perduti saranno certamente rimpiazzati.

Quanti capelli si perdono mediamente in un giorno

Si stima che una persona perda, in media, dai 50 ai 100 capelli al giorno, di conseguenza non c’è da allarmarsi se capita di notare qualche capello che ha abbandonato la nostra testa.

La cifra in questione, ovviamente, può variare sulla base di diversi fattori, inoltre in alcuni periodi dell’anno, ad esempio in autunno, la caduta tende a essere più copiosa, ma anche in questo caso è un qualcosa di assolutamente fisiologico che non deve allarmare.

Se ci si fa lo shampoo, inoltre, si può notare una caduta abbondante, con quantità di capelli superiori a quelle giornaliere indicate, ma anche in questo caso non si tratta di un fenomeno preoccupante, perché quando la capigliatura viene sottoposta ad una stimolazione importante, come può appunto essere il lavaggio, ci si ritrovano inevitabilmente tra le dita anche molti capelli che si erano già staccati dal cuoio capelluto, magari nei giorni precedenti.

Potrebbe essere che la caduta dei capelli sia effettivamente meritevole di attenzione, nel caso in cui, il numero di capelli perduti dovesse essere superiore alla norma; una persona è in grado di comprendere se la caduta possa considerarsi anomala o meno, sapendo quanti capelli le cadono abitualmente durante uno shampoo e in altri momenti della giornata.

A cosa può essere dovuta una perdita di capelli eccessiva

La caduta eccessiva di capelli potrebbe essere dovuta ad una molteplicità di fattori, a cominciare da problemi di salute di varia tipologia: se si riscontra una caduta anomala, dunque, può essere opportuno un controllo medico, soprattutto se essa viene a presentarsi in concomitanza di altri sintomi.

Una perdita anomala di capelli può essere dovuta anche a carenze nutrizionali, o comunque al fatto di seguire un regime alimentare non equilibrato, anche vizi poco salutari come il fumo e l’abuso di alcol possono senz’altro causare una caduta quantitativamente superiore alla media.

Tra le donne, la caduta copiosa può essere dovuta a sbalzi ormonali, le fasi post gravidanza e menopausali sono critiche, anche l’utilizzo di determinati farmaci può implicare, come controindicazione, la perdita di capelli.

Se si nota una perdita di capelli più copiosa del solito, inoltre, le cause potrebbero anche essere ascrivibili a stress, da intendersi sia come stress fisico che psicologico,. infine la perdita massiccia di capelli potrebbe essere dovuta anche a un principio di calvizie, anche se in questi casi il sintomo più significativo non è individuabile tanto nel numero di capelli caduti, quanto all’ assottigliamento, con progressiva atrofia, di quelli che si hanno in testa.

L’importanza di sottoporsi a una visita tricologica

Il quadro, dunque, è molto vario, e comprendere quale sia la ragione di una caduta di capelli visibilmente aumentata non è semplice.

Fermo restando che, come detto, è sicuramente opportuno sottoporsi a dei controlli medici per accertarsi che la caduta dei capelli eccessiva non sia dovuta a specifici problemi di salute, per avere un quadro attendibile l’ideale è senz’altro sottoporsi ad una visita tricologica presso un centro specializzato come www.tricomeditgroup.it

Se si dovessero riscontrare delle anomalie nella propria capigliatura, gli stessi centri tricologici saprebbero senz’altro suggerire delle soluzioni adatte al singolo caso.