Noce moscata come allucinogeno: scoppia il caso ad “Amici”

Alla trasmissione “Amici” scoppia il caso della noce moscata usata come allucinogeno. Il professor Ferruzzi, tossicologo dell’Ospedale Niguarda di Milano, spiega i rischi

Sei concorrenti di ‘Amici’ di Maria De Filippi, lo show di Mediaset in onda su Canale5, sono in queste ore sotto ‘attacco’ perché avrebbero assunto, di proposito, la polvere di noce moscata. Sì la spezia che viene usata abitualmente in cucina se assunta in grande quantità può anche diventare tossica e dare effetti allucinatori e non solo. Per capirne di più l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) ha raggiunto telefonicamente il professor Marcello Ferruzzi, tossicologo dell’Ospedale Niguarda di Milano.

“Si certamente è così. L’uso improprio della noce moscata può determinare nausea, vomito, febbre e quadri allucinatori, accompagnati da un profondo stato di ansia e da alterazioni della percezione sensoriale di contenuto sgradevole o terrificante”, sottolinea Ferruzzi.

EFFETTI SIMILI ALLE AMFETAMINE

Ma cosa produce gli effetti negativi che impattano sul sistema nervoso del soggetto? “La spezia contiene una sostanza che si chiama miristicina. Questa sostanza, che ha un effetto simile alle amfetamine, a dosaggi elevati, può determinare anche alterazioni del comportamento di tipo psicotico, aumenti improvvisi della temperatura corporea che può superare i 40°, e crisi convulsive”.

“Proprio per questi aspetti fortemente negativi- precisa l’esperto- il suo uso è infrequente. Anche nel nostro Ospedale, come Centro Antiveleni, abbiamo valutato, soprattutto negli anni passati, diversi pazienti. Si trattava in genere di soggetti giovani, che si erano avvicinati all’uso di questa sostanza sulla base di informazioni ricevute da coetanei o raccolte online e per i quali è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Ma esiste una terapia specifica? “Non esiste un antidoto specifico ma è necessaria una terapia sintomatica volta a correggere le alterazioni e gli squilibri presentati da ogni singolo paziente”, aggiunge Ferruzzi. Un messaggio ai ragazzi? “Non rincorrete l’emulazione. L’assunzione di queste sostanze ad alti dosaggi, ben lontani come detto già dall’uso che se ne fa per arricchire le pietanze, è pericolosa e per nulla gradevole“, ha concluso il tossicologo del Niguarda.

Cuccarini arrabbiata con Ndg

Lorella Cuccarini non l’ha mandata giù. I gravi fatti di cui si sono macchiati alcuni allievi della scuola di ‘Amici‘ l’hanno mandata su tutte le furie, e la rabbia fatica ad andare via. Dopo la proposta alla produzione su Cricca che ha portato all’eliminazione di Valeria (la ragazza era nel gruppo dei ragazzi che avrebbero usato della noce moscata come allucinogeno la notte di San Silvestro), l’insegnante nel pomeridiano di oggi, 17 marzo, si è confrontata con Ndg. “Sono nera“, ha esordito congelando con lo sguardo il ragazzo. “Ma come ti viene in mente?” ha incalzato Cuccarini mentre Ndg ammetteva le sue colpe. “Hai 22 anni, non ne hai 12. È ora che tiri fuori la maturità. Questa che hai fatto non è una sciocchezza, è una cosa molto seria. Sei stato a un passo dall’essere fuori, come è successo ad altri compagni. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro. Se vuoi delle possibilità, qui dentro scegli le persone giuste. Hai bisogno di sfogarti? Fai palestra! Io dopo questa roba qui, alla prossima non passi”.