La maglia del Napoli per San Valentino è firmata Armani

Il Napoli lancia la maglia di San Valentino: la limited edition è firmata Emporio Armani. In vendita da oggi, l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, arricchisce la collezione della stagione 2022/23 con la maglia dedicata alla festa di San Valentino. Una creazione Limited Edition che debutterà nel match di Coppa Italia Napoli-Cremonese e che sarà messa in vendita da oggi sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store e in una selezionata rete di rivenditori.

Le maglie utilizzate in occasione della partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia verranno inoltre messe all’asta su MatchWornShirt (www.matchwornshirt.com/event/17-01-2023-napoli-cremonese) dalle ore 20 di questa sera e fino al 28 gennaio alle ore 15.30. Il ricavato dell’operazione sarà interamente devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità.