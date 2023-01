Biagiotti in radio con il singolo “Salto nel buio”

Disponibile in rotazione radiofonica “SALTO NEL BUIO”, il nuovo singolo di Biagiotti già presente sulle piattaforme di streaming digitale

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” è proprio con l’inizio di un viaggio su note dolci che parte “Salto nel buio”, il nuovo singolo di Biagiotti, non nella selva oscura come ci si aspetterebbe, ma attraverso una contrada, dall’inferno al paradiso, analizzando l’incertezza della vita in cui ogni giorno l’essere umano si trova davanti a dei bivi con la paura delle proprie scelte, o di prendere o meno la strada giusta, ci troviamo spesso davanti ad un buco così nero da non riuscire a vedere il fondo. sentendo la terra che manca sotto i piedi, non ci resta che saltare.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Analizzando l’incertezza della vita in cui ogni giorno l’essere umano si trova davanti a dei bivi con la paura»

Biografia

Biagiotti è autore e compositore. La sua passione per la musica emerge già alle elementari dove, grazie al coro dell’istituto, riproduce brani popolari di contenuto folkloristico. Proprio qui si forma l’artista che ancora oggi riporta nei testi storie ispirate a chi vive ai margini della società o fa parte della classe operaia.

Decide di iscriversi al conservatorio di Firenze Luigi Cherubini e di specializzarsi nella disciplina di nuove tecnologie. Il conservatorio lo avvicina alla composizione della musica elettroacustica sperimentale, il culmine lo raggiunge inscenando uno spettacolo sulla base di una propria composizione a Manhattan nel 2014 chiamata “Rhapsody Rain”.

Il viaggio negli Stati Uniti gli apre una visione della musica più urban e più underground, tornato in Italia inizia a produrre composizioni con influenze elettroniche sperimentali con l’obiettivo di arrivare ad un pubblico più ampio.

Nel 2016 inizia a pubblicare i primi brani e video sulla piattaforma di YouTube sotto lo pseudonimo di Biagiotti e dopo poco su Spotify con diversi singoli dal taglio trap.

La trasformazione dell’artista in un’identità più definita, estroversa e senza paura di osare, è completa. Nel 2019 è a Torino a suonare sul palco de LE GRU, lì conosce la sua futura moglie e decide di fare pianta stabile nella città piemontese dalle grandi opportunità. Durante i vari lockdown si è dedicato ad affinare i suoi testi, ricercando ed ispirandosi all’elettro-pop degli anni ‘80.