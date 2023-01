Beppe Amico in libreria con “I segreti di Fatima”

E’ disponibile nelle migliori librerie italiane e sugli Store digitali il nuovo libro di Beppe Amico dedicato alle profezie portoghesi di Fatima

disponibile nelle migliori librerie italiane e sugli Store digitali una nuova esclusiva inchiesta dello scrittore ferrarese Beppe Amico.

Il suo nuovo Dossier presenta una interessante ricostruzione delle apparizioni portoghesi di Fatima alla luce dell’evoluzione del mondo in questi ultimi due decenni anche in relazione al complesso periodo che stiamo vivendo ed in particolare alla recente pandemia da Covid-19 e al conflitto tra Russia e Ucraina.

Qual è i contenuto dei messaggi profetici lasciati dalla Madonna ai tre pastorelli? Uno di questi segreti, affermano alcuni analisti, esattamente il terzo, non sarebbe stato svelato nella sua versione integrale e ci sarebbe ancora qualcosa di nascosto.

Beppe Amico approfondisce questo spinoso e controverso argomento riattualizzandolo ai giorni nostri, scorgendo in tutti i numerosi segni dei tempi qualcosa di fosco e di tenebroso.

Il mondo è in pericolo? si domanda il giornalista ferrarese, il nostro pianeta è a rischio autodistruzione?

Quali nessi ci sono tra il contenuto dei Segreti di Fatima e il futuro che ci attende? Qualcuno parla di un’apostasia della Chiesa e di alcuni suoi ministri, dell’avvento di un Ordine mondiale legato alla figura dell’Anticristo e di terribili castighi divini. Cosa c’è di vero in tutto questo? E’ fondata la voce per cui la Vergine Maria avrebbe detto a Lucia, l’ultima veggente di Fatima, che la Russia sarà lo strumento con il quale Dio punirà i gravissimi peccati dell’umanità? Qual è il futuro della Chiesa e del mondo… che cosa ci aspetta nei prossimi anni?

Il messaggio profetico parla anche di una nuova era e molti si chiedono se è vero che l’epilogo degli avvenimenti di Fatima riguarderanno l’avvento di un tempo di pace preceduto da una terribile purificazione per i gravi peccati del mondo.

Qualche critico vede nelle apparizioni e nei messaggi della Vergine Maria un chiaro riferimento alla nuova Gerusalemme di cui si parla nell’Apocalisse di San Giovanni.

Il libro affronta oltre che tematiche spirituali, anche tesi di ordine geopolitico ed economico legate soprattutto agli eventi straordinari degli ultimi due anni. Argomenti scottanti sui quali spesso gli analisti sono in forte attrito: pandemia, crisi alimentare ed energetica, possibile estensione del conflitto tra Russia e Ucraina, pericolo di una guerra nucleare, rischio ambientale, cambiamenti climatici, apostasia, Anticristo…

Tanti si chiedono: cosa c’entra tutto questo con le profezie di Fatima?

I lettori potranno scoprirlo leggendo l’appassionata inchiesta sui tre Segreti lasciati dalla Madonna ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco che furono testimoni e protagonisti di un evento di straordinaria portata, del quale solo negli ultimi due decenni si è compresa la grande importanza.

Nel libro si fa riferimento anche alle frequenti analogie con Fatima delle moltissime apparizioni della Madonna in questo ultimo secolo, soprattutto quella di Medjugorje, naturale prosecuzione e compimento degli eventi di Fatima.

Anche in quell’occasione la Vergine Maria avrebbe lasciato a sei veggenti, dieci segreti di prossimo svelamento. Anche i messaggi di Medjugorje lasciano presagire tempi difficili dopo i quali la Madonna promette che il suo cuore immacolato trionferà e sarà concesso al mondo un periodo di pace.

Ecco un brano tratto dalla Premessa del libro:

I temi di questo libro sui Segreti di Fatima sono perciò estremamente attuali anche al giorno d’oggi, nonostante sia passato più di un secolo dalle apparizioni del 1917 alla Cova de Iria; ci sembrano particolarmente importanti soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo; la situazione è estremamente delicata, siamo forse ad una svolta epocale, all’avvento di quel tempo nuovo di cui la Madonna del Rosario a Fatima e la Regina della Pace a Medjugorje hanno spesso parlato; gli studiosi e i fedeli che seguono gli eventi mariani, sanno quale sia la promessa fatta dalla Vergine Maria nelle sue apparizioni: dopo il tempo delle tribolazioni e della prova: il potere di satana sarà infranto e verrà concesso al mondo un periodo di pace. E questo, ritengono tanti critici, sembra essere il momento preannunciato nelle profezie di Fatima che trovano la loro naturale continuazione e il loro compimento negli avvenimenti di Medjugorje nella ex Jugoslavia, che dal 1981 è teatro di eventi straordinari da parte della Vergine Maria che avrebbe comunicato dieci nuovi segreti a sei giovani veggenti.

La Madonna nelle sue numerose apparizioni ha sempre raccomandato preghiera e penitenza per allontanare i gravissimi castighi che incomberebbero sull’umanità per i suoi enormi peccati ma soprattutto per aver costruito una civiltà senza Dio, sostituendosi a Lui, cadendo così nello stesso peccato di Lucifero, che all’inizio dei tempi cadde per superbia ed orgoglio presumendo di essere come Dio.

Molti di noi attendono con ansia lo svelamento dei dieci segreti lasciati ai sei veggenti di Medjugorje; i fedeli aspettano trepidanti l’evolversi della situazione e si affidiamo fiduciosi alla Regina della Pace affinché, come già è accaduto in passato, protegga il mondo dalle immani sciagure, dalle guerre, dalle terribili sofferenze provocate dalle divisioni tra i popoli.

E’ un momento molto delicato in cui si gioca il destino del mondo e il suo prossimo futuro ma la Madonna ci rammenta che se saremo con Dio non avremo nulla da temere perché Lei ci proteggerà.

Forse quei tempi preannunciati dal libro dell’Apocalisse e dalla Vergine Maria in numerose apparizioni sono più vicini di quanto crediamo e tutto questo porta molti di noi a pensare che il mondo, proprio ora, potrebbe trovarsi in un tempo in cui le antiche potenze del male sarebbero all’opera come mai nella storia dell’uomo per scatenare quell’offensiva globale di cui si parla anche nella Bibbia e in alcune rivelazioni private tra cui anche Fatima e Medjugorje, offensiva che potrebbe portare, come ammettono molti analisti, persino all’autodistruzione della nostra civiltà e del pianeta in cui viviamo.

Ma Fatima non riguarda solo la profonda crisi economica ed energetica che sta attraversando il mondo a causa della pandemia e della guerra e nemmeno una questione puramente geopolitica. Fatima racchiuderebbe un segreto forse ancor più amaro, quello di una possibile apostasia della Chiesa e di un crollo generalizzato della fede che potrebbe portare il mondo a conseguenze terribili ed irreversibili…

I Segreti di Fatima – il futuro del mondo – edito da Reverdito editore. Una nuova esclusiva inchiesta del giornalista Beppe Amico su un mistero che dura da più di cento anni. Con la prefazione di don Luigi Bianchi, esperto e studioso delle apparizioni di Fatima.

Il libro è disponibile in versione brossura nelle migliori librerie italiane e sugli Store online.

E’ possibile acquistarlo anche sul sito dell’editore Reverdito.