Zelensky a Sanremo 2023: Amadeus infuriato con Vespa

Il presidente ucraino Zelensky al Festival di Sanremo 2023, Amadeus: “Non sapevo che Bruno Vespa lo avrebbe annunciato a Domenica In”

Amadeus non sapeva che Bruno Vespa avrebbe annunciato a Domenica In la presenza di Zelensky al Festival di Sanremo 2023. Il presidente manderà un messaggio durante la finale dell’11 febbraio. È stato lui stesso a chiedere a Vespa, in occasione di un’intervista che gli ha rilasciato (che andrà in onda il 17 gennaio alle 23.30 su Rai1), di poter partecipare alla kermesse. Ieri il direttore artistico ha annunciato il nome delle ultime due co-conduttrici che insieme a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani lo affiancheranno alla guida della kermesse canora.

“Sono felice di avere un collegamento con Zelensky“, ha detto Amadeus alla fine della presentazione alla stampa delle 28 canzoni in gara. Il direttore artistico ha ammesso di essere, poi, rimasto in attesa di una conferma da parte di Vespa. Messaggio che non è mai arrivato. “Siccome Bruno si è fatto 26 ore di macchina, probabilmente aveva diritto lui di dare la notizia. L’ho saputo ieri quando ero in giro e mi sono arrivate decine di telefonate. Vespa mi aveva detto ‘Ti faccio sapere’, evidentemente mi è caduta la linea e non ho sentito ‘Te lo faccio sapere a Domenica In’. Non lo sapevo realmente”, ha raccontato Amadeus.

I POOH SUPER OSPITI DELLA PRIMA SERATA

A sei anni di distanza dal loro ultimo concerto insieme, i POOH hanno accettato l’invito di Amadeus e torneranno sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio come super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo Amadeus insieme agli artisti, ospiti questa mattina del programma di Fiorello ‘Viva Rai 2!’. Durante il collegamento, i Pooh hanno spiegato che hanno deciso di tornare a Sanremo perché per loro quel palco, dalla loro vittoria nel 1990 con il brano ‘Uomini Soli’, avrà per sempre un valore affettivo molto forte. Gli artisti non hanno voluto svelare troppo su quello che faranno insieme all’Ariston ma hanno anticipato che, oltre ovviamente a suonare insieme per la prima volta dopo 6 anni, faranno un grande omaggio alla musica dei Pooh e al loro “amico per sempre” Stefano D’Orazio, scomparso tre anni fa. Roby, Dodi e Red hanno annunciato che con loro sul palco ci sarà anche Riccardo Fogli. Gli altri super ospiti della kermesse canora saranno il trio Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e la band californiana Black Eyed Peas: entrambi saliranno sul palco dell’Ariston l’8 febbraio.

ANCHE FEDEZ E GUÈ SUL PALCO DELLA COSTA SMERALDA

Dopo l’annuncio di Salmo, arrivano nuovi nomi. Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Sono questi gli artisti che si aggiungono al cast dei super ospiti che saranno protagonisti a bordo di Costa Smeralda*, il “palco sul mare” della musica di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio. Ogni sera, per tutta la durata dell’evento musicale più atteso dell’anno, uno di questi grandi personaggi della musica italiana si esibirà sulla nave illuminata e attraccata di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, di cui sarà il prolungamento ideale sul mare, coinvolgendo il pubblico in vere e proprie feste. Costa Smeralda, insieme alla gemella Costa Toscana, è la nave più grande e innovativa della flotta di Costa Crociere. È stata progettata come una vera e propria “smart city” itinerante, e per questo particolarmente adatta ad ospitare la crociera-evento.