Sklero feat Rico Mendossa: esce in digitale “Fratelli”

Disponibile in digitale “Fratelli”, il nuovo singolo del rapper piemontese Sklero con il featuring di Rico Mendossa e la produzione musicale di Diemme

Esce in digitale “Fratelli“, il nuovo singolo del rapper piemontese Sklero con il featuring di Rico Mendossa e la produzione musicale di Diemme. “Fratelli” arriva dopo la recente pubblicazione di “Un uomo” (brano con il featuring Vacca) e quella precedente di “Prolifico”. Tutti questi brani anticipano l’uscita, prevista per il 2023, di “Player”, il nuovo album di Sklero.

“Fratelli”, come suggerisce il titolo, racconta i rapporti di fratellanza, e in particolare si sofferma su quelli nati tra chi è cresciuto in situazioni non proprio agiate. Il testo dei due rapper vuole essere un inno di rivalsa per chi non si arrende e continua a reagire agli ostacoli senza abbandonare mai gli amici fraterni, tenendo sempre alta la speranza di un domani migliore.

Così Sklero racconta il brano: “Le parole chiave del testo di questa canzone sono ‘Fratelli di strada, fratelli per la pelle’ perché spesso le amicizie che nascono per strada creano dei veri e propri legami di fratellanza, appunto. In strada più o meno tutti hanno vissuto o vivono gli stessi problemi e purtroppo le opportunità sono poche e si è costretti a crescere in fretta, molte volte commettendo anche sbagli. In questi contesti non importa quali siano le origini di provenienza, il colore della pelle o la religione, contano soltanto il rispetto, l’unione e la condivisione. Nel bene e nel male è una questione di mentalità: il vero riconosce il vero. E proprio per questo Rico era il rapper ideale con cui scrivere questo brano, perché abbiamo la stessa voglia di parlare della nostra realtà cercando di trasmettere vibrazioni positive a tutti quei ragazzi che crescono per strada, un po’ come è capitato a noi”.

Sklero, da metà degli anni 2000 a oggi, ha pubblicato tre album e vari singoli riuscendo, da artista indipendente, sempre a coinvolgere ospiti importanti come, per esempio, Jack The Smoker, Jamil, Tormento, Bunna (Africa Unite), Maury-B, Gast e tanti altri. Vacca e Rico Mendossa sono i primi due ospiti annunciati di “Player”, il suo quarto album in uscita nel 2023.



LINK UFFICIALI