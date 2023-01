Schianta duetta con Den nel brano “Duemiladue”

“Duemiladue” è il nuovo singolo di Schianta feat Den: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

DUEMILADUE è il nuovo singolo di Schianta in collaborazione con Den, in digital e radio, inserito da spotify in “New Music Friday Italia” e “Scuola Indie”. Il brano, prodotto da Alessandro Landini e Marco Ravelli, descrive cosa vuol dire avere vent’anni oggi, tra decisioni importanti da prendere, ansie ed insicurezze. Una generazione che deve accettare qualsiasi cosa mentre combatte contro tutti gli errori fatti dalle precedenti, costretta spesso a dover lasciare la proprià città in cerca di migliori opportunità e sogni da realizzare. Il testo è un invito a superare le difficoltà e ad avere fiducia nel futuro perchè a 20 anni se sbagli, hai ancora tempo per rimediare. Un sound energico di influenza indiepop e post-rock, sintetizzatori synthwave e groove incalzanti.

SCHIANTA è il progetto di Calogero Chianta, nato nell’entro terra siciliano. Il rapporto con la musica nasce da piccolissimo, passando dal funk al rap e al rock. Dopo aver studiato tromba alle medie, e chitarra da autodidatta, iniziano i primi contatti con l’indie ad inizio liceo; ascoltando praticamente la vecchia scuola indie nascono i primi testi scritti insieme ad un amico sotto il nome di the Punk-inari pubblicando contenuti su YouTube e Instagram. Dopo il liceo, durante il triennio in design e comunicazione visiva nascono i primi esperimenti di scrittura da solista, inizialmente sul lo-fi e poi arrangiati con la chitarra. Dopo decine di demo nasce Schianta, e nel 2021 esce il primo brano interamente realizzato in home studio “Casa mia”, pubblicato da indipendente. Nell’estate dello stesso anno inizia il percorso con label “Aurora Dischi” e il 2 dicembre pubblica “Stasera mi butto”, seguito dal singolo “Clichè”, inseriti da Spotify nelle playlist editoriali “New Music Friday Italia”, “Sangue Giovane” e “Scuola Indie”.

Denise Giarrusso, in arte Den, nasce ad Angera, provincia di Varese, nel 2002. Cresce in una famiglia appassionata dei grandi artisti e cantautori italiani della scorsa generazione. Suona e canta da autodidatta, scrive delle sue esperienze e delle prime storie d’amore per necessità di sfogo e per aiutare chi le ascolta a riconoscersi, riflettere e ripartire dopo una delusione. Compone la sua prima canzone durante un’estate al mare e continua nella sua cameretta, da cui nascono “Ne vali la pena” ed “Ogni cosa”, pubblicate durante il 2020, e “Temporale” singolo prodotto da Noia, uscito a marzo 2021 viene inserito nelle playlist New Music Friday Italia, Scuola Indie, Indie Triste, Fresh Finds Italia e EQUAL Italia su Spotify. Da qui nasce un nuovo progetto “Den&Noia” i quali trovano complicità per portare a fine altri singoli, tra cui “Cupido”, “Tu.” e “Roma&Milano, conquistando la cover della playlist “Scuola Indie”. Tutti singoli che saranno presenti nel loro primissimo Ep in uscita quest’anno (2022). Recentemente collabora con la band “Kaufman” nel brano “Lividi” distribuito da Universal Music e inserito da spotify nella playlsit “Indie Italia”.