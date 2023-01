Oppo A53 e Samsung Galaxy A53 5G: le differenze

Oppo A53 e Samsung Galaxy A53 5G, telefono che è effettivamente considerato tra i migliori nella sua fascia di prezzo: stesso nome, ma tante differenze

Tra tutti i telefoni Samsung messi in commercio, nel 2022, si è fatto notare il Samsung Galaxy A53 5G. Questo telefono è effettivamente considerato tra i migliori nella sua fascia di prezzo. Ma il suo nome non vi ricorda qualcosa?

OPPO e Samsung A53: ci sono delle similarità



Se seguite il mondo degli smartphone, avrete sicuramente notato che il Samsung Galaxy A53 5G condivide il suo nome con due telefoni OPPO prodotti nel 2020 e 2021. Si tratta dell’OPPO A53 e OPPO A53s. Ovviamente sono telefoni molto diversi tra loro, ma partiamo dalle similarità che rendono curioso il fatto che condividano lo stesso nome. Prima di continuare, se hai uno di questi telefoni puoi trovare cover Samsung e OPPO, e altri accessori compatibili su coverdirect.it.

Tutti e tre i telefoni hanno dimensioni medio grandi, anche se il Samsung Galaxy A53 5G, con i suoi 159mm in altezza, risulta un po’ più piccolo e maneggevole. Tuttavia il peso di questi telefoni è davvero simile, tutti intorno ai 188 grammi. Tutti e tre gli A53 condividono anche le stesse dimensioni dello schermo (circa 6.5 pollici) e la capacità della batteria (5000 mAh). Inoltre, il Samsung e l’OPPO A53s hanno in comune anche la connessione alla rete 5G e la quantità di RAM, 6 GB su entrambi.

Ma le similarità si fermano qui. Infatti, anche se omonimi, questi telefoni sono molto diversi tra loro e si indirizzano a due tipi di utente un po’ diversi tra loro. Vediamo cosa rende li veramente differenti.

OPPO A53 VS OPPO A53s VS Samsung Galaxy A53 5G: le differenze



Se le similarità tra questi dispositivi sono poche, le differenze sono moltissime. Qui mi concentrerò principalmente su OPPO A53s e Samsung Galaxy A53 5G, visto che lo smartphone OPPO A53 è di due generazioni precedenti e non regge su nessun aspetto la comparazione con il più moderno Samsung. Inoltre, l’OPPO A53s si presenta proprio come un upgrade di quel modello.

Premettendo anche che la giusta comparazione andrebbe fatta tra OPPO A54s e Samsung Galaxy A53 5G, continuiamo la nostra comparazione per fare chiarezza delle differenze tra questi telefoni con lo stesso nome.

Ecco le maggiori differenze tra il Samsung A53 5G e l’OPPO A53s, e cosa ne consegue.

Chipset e processore

Con il suo chipest proprietario Exynos 1280, Il Samsung A53 5G risulta leggermente più performante rispetto all’OPPO. Ma la differenza non è davvero evidente e forse la potenza del processore Samsung si disperde nella gestione di uno schermo molto performante. Quindi anche se sulla carta i processori sono diversi, le prestazioni risultano simili.

Display

Lo schermo del Samsung Galaxy A53 5G fa davvero la differenza comparato con quello dell’OPPO A53s. Un Super AMOLED contro un IPS LCD, un FHD+ contro un FHD, e un FPS di 120 Hz contro 60 Hz. Il Samsung vince a mani basse. La fluidità e la vividezza delle immagini si percepisce immediatamente se si mettono i due display l’uno di fianco all’altro. Ma potrebbe non interessarti poi più di tanto se non guardi tanti video sul telefono o non pensi sia rilevante avere queste risoluzioni su uno schermo di piccole dimensioni.

Camere

Anche per quanto riguarda il comparto fotografico il Samsung A53 5g è nettamente superiore all’OPPO A53s. Per cominciare, lo smartphone di casa Samsung è in possesso di quattro camere posteriori (64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP) mentre l’OPPO ne ha tre (13 MP + 2 MP + 2 MP) e la possibilità di scattare panorami con un grandangolo da 127°. La qualità degli scatti di Samsung è migliore, anche in condizioni di bassa luminosità. La fotocamera frontale dell’OPPO A53s, con i suoi 8 MP, perde su ogni punto contro quella del suo omonimo Samsung, che ne conta ben 32 di megapixel. Entrambi i telefoni sono comunque in grado di effettuare video in 4K a 30fps, ma lo smartphone Samsung ne esce ancora vincitore con la sua stabilizzazione ottica.

Se non vedi l’ora di postare foto e video su Instagram e TikTok, allora sai quale dei due telefoni indirizzarti.

Sistema operativo

OPPO e Samsung, anche se utilizzano le stesse versioni di Android, hanno nel tempo sviluppato delle UI proprietarie che rendono i due dispositivi un po’ differenti da usare. Inoltre Samsung ha creato negli anni una vera e propria suite di app per la gestione del dispositivo, la connettività e la sicurezza. OPPO invece si è dedicato a rendere l’esperienza utente semplice e intuitiva e molti utenti amano questo approccio. Se cerchi un telefono facile da usare e abbastanza stabile, OPPO potrebbe fare per te.

Aggiornamenti

Questo punto starà particolarmente a cuore a chi non vuole essere costretto a cambiare il telefono ogni due anni circa. Gli aggiornamenti, o la loro assenza, sono la causa principale dell’obsolescenza dei telefoni. Per ridurre l’accumulo di dispositivi nei cassetti, Samsung ha deciso di cambiare politica, e assicura 5 anni di aggiornamenti Android per il suo A53 5G. Purtroppo OPPO non ha ancora intrapreso la strada della sostenibilità, almeno non per i suoi modelli di fascia medio-bassa, e garantisce solo 2 anni di aggiornamenti Android per il suo A53s, che si fermerà ad Android 13.

Conclusione

In poche parole, il Samsung Galaxy A53 5g vince la comparazione, ma costa il doppio rispetto all’OPPO A53s. Se hai bisogno di un buon telefono, ma non sei interessato alle fotocamere o allo schermo performanti, potresti trovare il telefono di casa OPPO adatto alle tue esigenze. Se invece cerchi un telefono che ti permetta di acchiappare più like sui social o su cui guardare tonnellate di contenuti, allora potresti trovare nel Samsung A53 5G quello che cerchi.

Spero di aver chiarito le differenze di questi dispositivi omonimi. Buona scelta.