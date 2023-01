Marche Multiservizi realizzerà impianto per recupero carta e cartone

A Marche Multiservizi fondi del Pnrr per la realizzazione di un impianto di selezione e recupero della carta e del cartone

Dal ministero dell’Ambiente quasi 2,4 milioni di euro, legati al Pnrr, a Marche Multiservizi per la realizzazione di un impianto di selezione e recupero della carta e del cartone. L’azienda rientra tra i soggetti finanziati dai progetti ‘faro’ di economia circolare del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il progetto presentato dalla Multiutility pesarese si è classificato nelle prime posizioni per il Centro-Sud Italia e prevede la creazione di un impianto automatizzato dedicato al recupero e alla selezione della carta e del cartone, attraverso l’impiego di lettori ottici all’avanguardia in grado di ottimizzare la separazione dei materiali.

“PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI AMBIZIOSI SERVONO IMPIANTI MODERNI”

“Siamo molto soddisfatti di questo finanziamento- commentano il presidente e l’amministratore delegato della multiutility del pesarese rispettivamente Andrea Pierotti e Mauro Tiviroli– che testimonia il fatto che, da sempre, l’azienda crede e persegue l’economia circolare, ma certifica anche come, per raggiungere obiettivi ambiziosi, sia necessaria la presenza di impianti adeguati e moderni. Oggi abbiamo raggiunto questo grande risultato, a beneficio dell’intero territorio, grazie alla professionalità e competenza dI Marche Multiservizi che si può avvalere anche del know-how e dell’expertise del gruppo Hera di cui, grazie a scelte lungimiranti, facciamo parte”.

L’IMPIANTO SORGERA’ A PESARO ACCANTO ALLA SEDE DI MMS

All’interno dello stesso impianto saranno presenti anche una sezione dedicata al recupero e alla valorizzazione dei materiali plastici e nuovi macchinari per la preparazione al recupero del polistirolo espanso ed in tal senso la presenza di questo nuovo impianto potrà aiutare anche nel migliorare la qualità di differenziazione delle materie plastiche. Il nuovo impianto sorgerà nell’area adiacente alla sede dell’azienda in via dei Canonici a Pesaro.