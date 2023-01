Chirurgia bariatrica: peso sotto controllo con semaglutide

Nei pazienti che hanno incrementato il loro peso corporeo dopo la chirurgia bariatrica, il trattamento con semaglutide è il migliore

Nei pazienti che hanno incrementato il loro peso corporea dopo la chirurgia bariatrica, il trattamento con semaglutide alla dose di 1 mg alla settimana si è dimostrato superiore a liraglutide 3 mg al giorno sia nel mantenimento che nella riduzione del peso riacquistato. È quanto merge da uno studio retrospettivo presentato al congresso della Obesity Week 2022.

Nonostante la sicurezza e l’efficacia complessive della chirurgia metabolica bariatrica, i risultati variano considerevolmente da un paziente all’altro. Circa il 20-25% dei soggetti va incontro a un notevole recupero di peso o ha una perdita di peso insufficiente, ottenendo di conseguenza solo una remissione parziale delle comorbilità. Un esempio è il diabete di tipo 2, dove molti dei pazienti che raggiungono la remissione completa nel primo periodo dopo l’intervento chirurgico subiscono una ricaduta nel follow-up a lungo termine.

Nello studio Swedish Obese Subjects (SOS), il primo trial prospettico a lungo termine che ha fornito informazioni sugli effetti della chirurgia bariatrica, il 10% dei pazienti sottoposti a bypass gastrico Roux-en-Y non aveva mantenuto una perdita di peso di almeno il 5% dopo 10 anni.

Uno studio retrospettivo sulla recidiva di peso post-chirurgico

I ricercatori hanno utilizzato i dati delle cartelle cliniche elettroniche relative a 207 pazienti che sono stati trattati per l’incremento del peso dopo essere stati sottoposti a un intervento di chirurgia bariatrica da gennaio 2015 ad aprile 2021. L’età media era di 52,5 anni, l’89,9% erano donne, il 46,4% erano bianchi e il 34,8% erano neri. L’indice di massa corporea (BMI) medio era 40,4.

Il 50% dei partecipanti è stato sottoposto a gastrectomia a manica, il 29% a bypass gastrico Roux-en-Y e il 21% a bendaggio gastrico regolabile. Il trattamento per il riacquisto del peso prevedeva semaglutide 1 mg settimanale o liraglutide 3 mg al giorno per un totale di 12 mesi.

Semaglutide più efficace anche a dosi inferiori a quelle standard

Tra i pazienti che hanno ripreso peso dopo l’intervento chirurgico, la variazione media dei minimi quadrati del peso corporeo dal basale a 1 anno è stata del -12,92% con semaglutide rispetto al -8,77% con liraglutide (P<0,001), hanno riferito al congresso Jaime Almandoz e colleghi dello University of Texas Southwestern Medical Center, a Dallas.

In questo studio, che è stato condotto prima che la Fda approvasse semaglutide per la perdita di peso alla dose di 2,4 mg nel giugno 2021, i soggetti che assumevano semaglutide avevano anche maggiori probabilità di perdere almeno il 10% del peso nel corso di 1 anno in confronto a liraglutide (50,4% vs 32,6%, OR aggiustato 2,34), così come di perdere almeno il 15% (27,8% vs 15,2%, aOR 2,55).

«È molto comune che i pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica aumentino di peso dopo l’intervento chirurgico. Quindi, se potessimo intervenire prima, potremmo aiutare le persone a mantenere un peso più sano a lungo termine» ha osservato Almandoz. «Questo studio è importante perché riguarda l’efficacia delle terapie a base di GLP-1 agonisti per il trattamento dell’obesità, in particolare nei riguardi della recidiva di peso e in soggetti sottoposti a chirurgia bariatrica, un ambito che in genere viene escluso dai trial sui farmaci per la perdita di peso».

«Anche liragludide è un farmaco efficace, ma siamo rimasti sorpresi dal fatto che semaglutide si sia dimostratoa superiore anche a una dose inferiore a quella raccomandata» ha aggiunto, sottolineando che si tratta di buona notizia, dal momento che alcuni pazienti utilizzano dosi più basse del farmaco per via dell’alto costo che di solito non viene coperto dall’assicurazione.

Anche se gli eventi avversi non erano un endpoint dello studio, i problemi gastrointestinali erano effetti collaterali riportati comunemente dagli utilizzatori di entrambi i farmaci.

