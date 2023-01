Fintech: Tot sigla un accordo con faire.ai

Dal fintech, digitalizzazione e servizi a valore aggiunto per PMI, merchant e liberi professionisti: Tot sigla accordo con faire.ai

Il fintech fa sistema per rispondere alle esigenze di digitalizzazione di professionisti microimprese ed esercizi commerciali: Tot, piattaforma di banking che ha l’obiettivo di semplificare la gestione amministrativa e finanziaria, e faire.ai, fintech B2B nata nel 2020 e specializzata nell’analisi di dati finanziari e transazionali e nell’automazione del credito al consumo, hanno siglato un accordo per un’offerta congiunta dei propri servizi.

Grazie alla collaborazione, liberi professionisti e microimprese italiane che utilizzano il conto Tot potranno offrire ai propri clienti la possibilità di implementare i pagamenti dilazionati con FairePay, la nuova soluzione di faire.ai che permette agli utenti finali di rateizzare i propri pagamenti presso le aziende convenzionate, accedendo a un prestito personale istantaneo per valute tra i 2.000 e i 20.000 euro con piani di rateizzazione che variano dai 12 ai 72 mesi.

L’accordo rientra nella strategia di Tot che attraverso un’offerta in continua evoluzione mira a rispondere a tutte le esigenze di gestione finanziaria e amministrativa del proprio target, per agevolarne lo sviluppo integrando l’offerta a valore aggiunto di terze parti. La piattaforma fintech, infatti, mira a offrire in un unico luogo servizi e prodotti finanziari per la facilitazione delle transazioni lungo la supply chain e per la gestione del cashflow aziendale. Una partnership in linea anche con la mission di faire.ai che – grazie anche a soluzioni come FairePay – può perseguire il suo obiettivo di democratizzare l’accesso al credito, allargando la platea di consumatori che possono richiedere un prestito e fornendo al contempo alle PMI uno strumento che potenzia le proprie opportunità di vendita.

“Siamo molto contenti di avviare questo percorso insieme a Tot, una realtà fintech tra le più innovative del settore – dichiara Giorgio Fiorentino, Head of Operations e Co-founder di faire.ai e responsabile commerciale di FairePay – Insieme coltiviamo l’ambizione di essere un punto di riferimento per tutte quelle realtà imprenditoriali che, grazie alla digitalizzazione, ricercano semplificazione nella gestione del business e potenziamento delle proprie attività di vendita. Siamo felici di fare la nostra parte, mettendo FairePay a disposizione dei clienti Tot. Direttamente dal proprio pannello di controllo, gli esercenti potranno richiedere in pochi passaggi l’attivazione della nostra soluzione di pagamento dilazionato nella propria attività, sia online che offline. Permettendo ai propri clienti di completare i pagamenti attraverso il prestito personale, gli esercenti possono cogliere l’opportunità di ampliare la propria offerta commerciale e veder crescere i propri ricavi”.

Bruno Reggiani, COO e Co-Founder di Tot, commenta: “Abbiamo iniziato proponendo un conto, una carta e una soluzione 100% digitale. In linea con la nostra filosofia di continua evoluzione, nel corso dei mesi abbiamo poi arricchito l’offerta integrando soluzioni di realtà partner, eccellenze nei propri settori di riferimento. Con questo nuovo accordo, diamo ai nostri clienti la possibilità di arricchire l’esperienza offerta con un servizio ad alto valore aggiunto: un nuovo strumento di finanziamento disponibile direttamente al momento dell’acquisto. faire.ai è una realtà all’avanguardia e la collaborazione ci avvicina al nostro obiettivo: favorire la digitalizzazione delle piccole imprese facilitando l’accesso a prodotti finanziari innovativi, sfruttando la tecnologia per semplificare la gestione del business, e aumentare così i ricavi”.