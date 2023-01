Premio eccellenze – Life: ecco tutti i vincitori

Assegnato “Il premio eccellenze – Life 2022”, ideato e organizzato dall’imprenditore Mauro Atturo, Ceo della Problem Solving

Al TH Carpegna Palace di Roma, ha avuto luogo nei giorni scorsi “Il premio eccellenze – Life 2022”, ideato e organizzato dall’imprenditore Mauro Atturo, Ceo della Problem Solving, azienda leader nel settore dei contact center per grandi società di telefonia e di energia. L’iniziativa ha voluto dare risalto a coloro che si sono distinti in Italia in campo scientifico, sportivo, umano, culturale e artistico mettendo il valore umano al centro del loro agire. In questa edizione 2022, presentata da Manila Nazzaro e Sofia Bruscoli sono saliti sul palco per ricevere il meritato riconoscimento l’attore Ninetto Davoli, al quale è stato consegnato il premio “Arte e Dedizione”; la Nazionale Attori per i suoi “51 anni di Beneficenza”; Federico Palmaroli, ideatore de “Le più belle frasi di Osho”, per “L’Ironia e la Sagacia”; l’Associazione SOS Villaggi dei Bambini nella persona di Giulietta Arditi, membro della Leadership Forum, per “L’Amore verso tutti i bambini” e Monica Lozzi, ex presidente del Municipio VII di Roma, per aver combattuto e vinto la sua battaglia politica e civile contro la famiglia Casamonica.

Nel corso della serata è stato anche presentato il progetto “La maglia dei valori” a sostegno di SOS Villaggi dei Bambini Onlus. Una campagna che durerà nove mesi e vedrà protagonisti personaggi etici e di valore, che presteranno la loro immagine indossando queste maglie come hanno fatto in anteprima due giocatori della Nazionale Attori salendo sul palco. Le maglie verranno poi vendute e il ricavato sarà devoluto a SOS.

Dopo il premio ha avuto luogo una cena di gala a base di pesce. A seguire, il pubblico è stato intrattenuto da uno spettacolo, che ha visto sul palco il musicista Pier Davide Carone e l’esilarante comico Antonio Giuliani.

Fra gli altri ospiti illustri della serata, accanto alle due conduttrici Manila Nazzaro, in abito di paillettes blu, e Sofia Bruscoli, in una veste di pizzo nero, al padrone di casa Mauro Atturo e ai premiati Ninetto Davoli, Federico Palmaroli e Monica Lozzi: Pablo e Pedro, Mario Zamma, Roberta Beta, il produttore musicale Gianni Testa, il Direttore d’Orchestra di Sanremo Enzo Campagnoli, Maria Monsè con il marito, la modella curvy Elisa D’Ospina con il compagno Stefano Macchi, i calciatori Francisco Govinho Lima, Laura e Silvia Squizzato, giornaliste del Tg2, Nicola Canonico, Elisabetta Migliorelli, volto e capo redattore del Tg2, il regista cinematografico Christian Marazziti con la compagna Marisela Bodan, Marcelo Fuentes, Pietro Genuardi, Vincenzo Merli della Maison Furstenberg, Cecilia Taddei, l’agente di spettacolo Andrea Quattrini, il Presidente della Nazionali Attori Domenico Fortunato insieme ai suoi compagni, Stefano Oradei, Francesco Giuffrida con la moglie, Ninetto Davoli e Pio Stellaccio.