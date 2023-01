Emanuele Arciuli in libreria e online con “Viaggio in America”

In libreria “Viaggio in America. Musica Coast to Coast” di Emanuele Arciuli: un appassionante reportage dagli Stati Uniti lungo rotte affascinanti e imprevedibili

«Che ne pensi del rock cambogiano?». La domanda suona bizzarra, perché il rock cambogiano non è un vero e proprio argomento di conversazione – un po’ come la musica colta americana, verrebbe da pensare. In questo libro si scopre invece quante sorprese riservino in merito gli Stati Uniti, a volerli esplorare meglio: compositori dissacranti, interpreti estrosi, personaggi, sonorità e atmosfere impregnati di quella contaminazione culturale che genera un inconfondibile sguardo poetico sull’arte e sulla vita.

Un appassionante on the road lungo i sentieri (in Italia spesso sconosciuti) della scena musicale statunitense moderna e contemporanea, con la guida di un interprete che, come scrive Joseph Horowitz nella Prefazione, «padroneggia di fatto il più grande e il più variegato repertorio americano di qualunque pianista […] mai conosciuto». Dalla brulicante giungla di New York ai silenziosi deserti dell’Arizona, passando per le riserve indiane del Midwest e una San Francisco assolata che somiglia a Napoli, alla scoperta di una musica dalla irresistibile vocazione narrativa. Se solo la conoscesse, il pubblico potrebbe innamorarsene. Purché si tratti di un pubblico curioso.

Il viaggio è accompagnato da una playlist online accessibile tramite il QR Code che si trova in fondo al libro.

Emanuele Arciuli (Galatone, Lecce, 1965), pianista, suona per alcune fra le maggiori istituzioni musicali della scena internazionale. Più di cinquanta le pagine composte per lui da autori come, tra gli altri, George Crumb, Milton Babbitt, Frederic Rzewski, Michael Nyman, Michael Daugherty, John L. Adams. Incide per le maggiori etichette discografiche e ha pubblicato diversi saggi sulla musica americana contemporanea. Nel 2011 ha vinto il premio della critica “Franco Abbiati” come miglior solista. Insegna all’Accademia di Pinerolo e al Conservatorio di Bari.

Correnti, collana di saggistica a cura del compositore e direttore d’orchestra Carlo Boccadoro, è uno spazio libero di confronto e riflessione, aperto al dibattito e chiuso all’omologazione. Caratterizzata dall’autorevolezza dei contenuti e dal taglio piacevolmente divulgativo, accompagna i lettori lungo avventurose rotte inesplorate del passato e del presente, della musica classica e non.