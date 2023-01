Elisa Fuksas pubblica “Non fiori ma opere di bene”

Nelle librerie l’ultimo romanzo della regista e scrittrice Elisa Fuksas (Roma, 1981), Non fiori ma opere di bene, edito da Marsilio Romanzi (2022)

Esce l’ultimo romanzo della regista e scrittrice Elisa Fuksas (Roma, 1981), Non fiori ma opere di bene, edito da Marsilio Romanzi (2022). La protagonista di questo romanzo si chiama Elisa Fuksas, come l’autrice, ed è Elisa Fuksas, almeno nelle intenzioni e nei desideri. Soprattutto nella ricerca. Tre anni or sono, Elisa era in piedi, la notte di Pasqua, nel battistero di Firenze, aveva trentasette anni e, dopo un periodo di avvicinamento e studio della religione cattolica, aveva deciso di battezzarsi, sollevando un coro di santità ed eccezioni, dalla famiglia, al confessore, al vescovo, fino a lei stessa e ai passanti. Ma in fondo sono le incertezze e le certezze che rendono umani, l’accesso a un’eternità a venire. Alla santità, anche, perché no. Non fiori ma opere di bene, a metà tra videogioco e romanzo cavalleresco, racconta le vicende della protagonista che, ormai battezzata e convinta delle possibilità e delle promesse del battesimo, si mette alla ricerca, nel cimitero del Verano a Roma, della tomba di famiglia del nonno paterno. Tomba di famiglia di cui tutti parlano e dicono, sulla quale tutti conoscono aneddoti e storie, della quale il padre – con la memoria architettonica e quantitativa che forse aveva già ma che il mestiere gli ha esercitato – indica addirittura la posizione. Solo che questa tomba, come certe radici, certe origini, certe appartenenze pure, non si trova. C’è, ma non si trova, non è dove tutti dicono che sia. E così, tra arciconfraternite che gestiscono porzioni di cimitero, vite che si intrecciano alle bacche dei pioppi, a vialetti che paiono condurre in un certo luogo e invece divergono verso un altrove non sempre confortante, e medium torinesi, la protagonista, così come si è appropriata, attraverso il battesimo, dell’eternità a venire, si appropria e soprattutto ci regala l’unica eternità accessibile agli esseri umani, come ha scritto Simone Weil: il passato. E lo fa rimettendo insieme i tanti e disparati tasselli che compongono la misteriosa figura di nonno Raimundas, «evanescente, evaporato, lieve», che nell’Italia delle leggi razziali, per sfuggire ai nazisti e ai fascisti, avendo un cognome ebraico la madre aveva battezzato, così da assicurargli un minimo di futuro.

ELISA FUKSAS, regista e scrittrice, è nata a Roma nel 1981. Ha pubblicato La figlia di (Rizzoli 2014), Michele, Anna e la termodinamica (Elliot 2017) e Ama e fai quello che vuoi (Marsilio 2020); dopo iSola (2020), nel 2021 è uscito il suo nuovo film, Senza fine.