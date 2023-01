Covid: booster bivalente Pfizer risponde meglio a varianti Omicron

Covid: la dose booster del vaccino bivalente di Pfizer e BioNTech offre una migliore risposta immunitaria contro le varianti emergenti di Omicron

Pfizer e BioNTech sul server di preprint bioRxiv hanno riportato dati positivi relativi al loro richiamo bivalente di COVID-19 adattato a Omicron BA.4/BA.5. Un mese dopo la vaccinazione di richiamo, “i titoli di anticorpi neutralizzanti contro le varianti emergenti di Omicron sono aumentati da 3,2 a 4,8 volte negli adulti di età superiore ai 55 anni rispetto a una quarta dose dei vaccini originali. Inoltre, i titoli di anticorpi neutralizzanti contro i sottotipi Omicron BA.4.6, BA.2.75.2, BQ.1.1 e XBB.1 sono aumentati da 4,8 a 11,1 volte rispetto ai livelli precedenti al richiamo.

Il richiamo ha attivato un maggior numero di anticorpi contro le sottolinee omicron BQ.1.1, BA.4.6, BA.2.75.2 e XBB.1, secondo i nuovi dati rilasciati dall’azienda venerdì. Gli anticorpi sono una parte fondamentale del sistema immunitario che impedisce al virus di invadere le cellule.

Pfizer ha sviluppato il suo booster contro Omicron BA.5 su richiesta della Fda. BA.5 è stato il ceppo dominante di Covid negli Stati Uniti durante l’estate, ma ora si sta affievolendo con l’affermarsi di sottovarianti come BQ.1.1.

Secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, il BQ.1.1 e il suo omologo BQ.1 causano attualmente circa il 48% delle nuove infezioni negli Stati Uniti. Il BA.5, invece, è sceso a circa il 25% dei nuovi casi di Covid. BA.4.6 e BA.2.75.2 rappresentano ancora una percentuale molto ridotta di nuove infezioni, mentre XBB.1 non è ancora presente in numero sufficientemente significativo da risultare nei dati.

Gli anticorpi contro BQ.1.1 erano circa nove volte più alti nelle persone che avevano ricevuto un richiamo omicron, mentre erano circa due volte più alti in coloro che avevano ricevuto una quarta dose del vaccino originale. Tra le sottovarianti emergenti, il richiamo omicron ha suscitato la risposta immunitaria più forte contro BA.4.6, con anticorpi 11 volte superiori, e la risposta più debole contro XBB.1, con anticorpi circa cinque volte superiori.

Il booster scatena la risposta immunitaria più forte contro l’omicron BA.5, la variante contro cui è stato progettato, con un aumento degli anticorpi di 13 volte nelle persone di età superiore ai 55 anni, secondo i dati precedentemente diffusi da Pfizer.

Questo fa seguito all’annuncio di Moderna di lunedì scorso, secondo cui il booster COVID-19 a doppia azione ha suscitato una risposta immunitaria più forte contro Omicron e le sue sottovarianti rispetto all’originale.

I risultati di oltre 500 adulti in uno studio di Fase II/III hanno dimostrato che dopo questa iniezione di richiamo sono stati generati maggiori anticorpi contro il coronavirus rispetto alla prima.

A settembre, sia Moderna che Pfizer/BioNTech avevano ricevuto dalla Fda l’autorizzazione all’uso di emergenza per i booster aggiornati, che vantavano una protezione più ampia contro i ceppi più recenti. Le approvazioni sono state senza precedenti, in quanto le aziende non disponevano ancora di dati sull’uomo che ne dimostrassero l’efficacia. I booster sono stati approvati dopo che la FDA ha valutato i dati provenienti da studi sui topi, oltre ai risultati della sperimentazione sull’uomo di un vaccino simile, mirato al ceppo Omicron originale, BA.1.

All’epoca, Paul Offit, medico, membro del comitato consultivo per i vaccini della FDA ed esperto di vaccini presso il Children’s Hospital di Philadelphia, disse a BioSpace che, sebbene i dati fossero stati presentati al comitato nel modo giusto, non era “probabile che [fornissero] un beneficio clinicamente significativo” nelle persone. Offit ha inoltre espresso preoccupazione per la mancanza di dati sull’uomo per uno dei due vaccini bivalenti, che secondo lui potrebbero essere raccolti in circa un mese.