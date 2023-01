Azione volontaria e protezione civile: una tavola rotonda di AVIS Nazionale

La tavola rotonda offrirà un momento di confronto su alcuni temi centrali per l’azione volontaria in protezione civile: dalla sicurezza, ai risvolti psicologici dell’attività

Il 2023 si apre per AVIS con un evento di approfondimento che coinvolge le sedi associative inserite in Colonna Mobile di protezione civile e tutte le sedi interessate ad approfondire il tema del Volontariato in Protezione Civile. L’evento si terrà a Roma, presso il Bettoja Hotel Massimo d’Azeglio, in Via Cavour 18, dalle ore 10:30 alle 13:00. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sul canale di YouTube di AVIS Nazionale o tramite il player video in fondo a questa pagina.

Per partecipare all’evento in presenza è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.office.com/e/9wALAKeLs3

La tavola rotonda offrirà un momento di confronto su alcuni temi centrali per l’azione volontaria in protezione civile: dalla sicurezza, ai risvolti psicologici dell’attività, al tema della comunicazione. Il lavoro verrà svolto in sinergia con altre associazioni per elaborare un punto di vista che, nel rispetto del sistema, risponda alle esigenze di chi si occupa di protezione civile in modo gratuito e volontario. Tre gli obiettivi principali: condivisione delle esperienze AVIS nella colonna mobile nazionale; riflessione sul profilo del responsabile di protezione civile; descrizione del lavoro di rete interno ad AVIS nazionale protezione civile e nel più ampio sistema istituzionale.

Di seguito il programma dell’evento:

10:30 – Apertura istituzionale

– Apertura istituzionale 11:15 – Tavola rotonda “L’azione volontaria in protezione civile”

· La cultura della sicurezza

· Il profilo psicologico dell’intervento

· Comunicazione e impegno volontario in protezione civile

13:00 – Chiusura lavori: il ruolo della rete nel sistema di protezione civile