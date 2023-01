Leyla Martinucci al Teatro Bellini di Catania nel Requiem di Verdi

Il 13 gennaio al Teatro Bellini di Catania il soprano pugliese Leyla Martinucci debutterà nel Requiem di Verdi, in un concerto in memoria di Gelmetti

Dopo aver debuttato lo scorso febbraio ad Aachen (Aquisgrana) in Turandot di Puccini e lo scorso 11 dicembre nel ruolo di Leonora nel Trovatore di Verdi a Busto Arsizio, Leyla Martinucci, soprano pugliese trapiantata a Roma, si prepara a un’altra importante “prima”: il 13 e 14 gennaio 2023 canterà la Messa da Requiem di Verdi al Teatro Bellini di Catania, in un concerto in memoria del Maestro Gianluigi Gelmetti.

Una passione per il teatro d’opera iniziata a 10 anni, grazie anche al papà (il noto tenore Nicola Martinucci); una voce duttile e calda che si è costituita man mano; una carriera iniziata come mezzosoprano (Lola, Rosina, Flora, Angelina, Carmen) e ora imperniata su ruoli principalmente da soprano (Tosca, Aida, Lady Macbeth, Fanciulla del West, Manon Lescaut, Turandot, Leonora). Ma non solo. Leyla è anche regista dell’opera contemporanea di Domenico Turi e Federico Capitoni “Non è un paese per Veggy” (2020) e autrice e regista di “Non è la Callas” (2021), con il ContromanoDuo, sul tema dei diritti LGBTQIA+, molto caro alla cantante.

“È con grande commozione che canterò per la prima volta la Messia da Requiem di Verdi – è il commento di Leyla Martinucci – e con un carico emozionale aggiuntivo visto che la serata sarà in ricordo del Maestro Gelmetti. Avevo 6 mesi la prima volta che vidi quell’uomo dalla folta barba e il sorriso gentile. Era durante un concerto sinfonico al quale mi dissero rimasi buona e attenta fino alla fine”.

Messa da Requiem, Giuseppe Verdi – Teatro Bellini, Catania

Sabato 13 gennaio 2023, ore 20.30,

Domenica 14 gennaio 2023, ore 16.30

