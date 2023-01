“La vita in un attimo” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie il ciclo Hollywood Z si apre con “La vita in un attimo”: ecco la trama del film con Olivia Wilde, Margot Robbie, Kristen Stewart

Iconiche, trasgressive, al di fuori degli schemi: queste definizioni si applicano a un gruppo di attrici protagoniste della Hollywood a cavallo fra gli anni ’90 e l’oggi. A loro è dedicato il ciclo di film “Hollywood Z”, in prima serata da venerdì 13 gennaio su Rai Movie. Tra le protagoniste, Olivia Wilde, Margot Robbie, Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Brie Larson, Sadie Sink, Elle Fanning, Felicity Jones, Blake Lively, Shailene Woodley.

Il loro viaggio approda alla consapevolezza di un cinema contemporaneo che fa i conti con l’inclusività, ma nasce da lontano, dalla tradizione del cinema classico. In questi ritratti di donna risiede la declinazione odierna di un’arte in continuo mutamento, popolare e al tempo stesso sorprendente. Si comincia il 13 gennaio con “La vita in un attimo” (Life Itself – USA, 2018), per la regia di di Dan Fogelman, con Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Antonio Banderas, Mandy Patinkin, Olivia Cooke.

L’amore, si sa, non conosce barriere: né di spazio né di tempo e il film propone un movimento di storie d’amore a cavallo fra varie epoche e continenti. Uno scrittore, Will Dempsey, racconta alla sua terapista la sua storia d’amore con Abby, la sua ex moglie, che lo ha lasciato in seguito a un evento inizialmente non chiarito. La vicenda s’intreccia a quella della figlia Dylan, e del suo amore per il coetaneo Rodrigo, una relazione che da New York si sposta ben presto in Andalusia, alla ricerca di una soluzione al complicato intreccio fra passato e presente.

Forte del successo planetario della serie televisiva da lui scritta e prodotta, il celebratissimo “This is Us”, Dan Fogelman affronta la sua seconda regia cinematografica trasponendo la propria inclinazione per il film corale e complesso, in un continuo avvicendarsi di flashback e dislocazioni: lo aiuta nell’impresa un cast molto solido.