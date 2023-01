Vantaggi del trading di Bitcoin su uno scambio di criptovaluta

Uno scambio di criptovalute è una piattaforma digitale che facilita l’acquisto e la vendita di una criptovaluta come Bitcoin. Tuttavia, alcune di queste vie consentono agli utenti di scambiare altre attività, comprese le valute legali. In sostanza, uno scambio di criptovaluta è un intermediario tra un venditore e un acquirente, che fa soldi tramite commissioni e commissioni di transazione. Poiché le persone non possono acquistare Bitcoin da società di investimento o banche, si iscrivono a piattaforme come BitiCodes per acquistare la criptovaluta con valute legali, come i dollari USA

Ad esempio, un utente può scambiare $100 con Bitcoin con valore equivalente o viceversa. Inoltre, qualcuno può scambiare $100 di Bitcoin con Ethereum o qualsiasi altro altcoin di valore simile. Questo concetto può valere anche per diversi asset, a seconda delle offerte della piattaforma.

Tali sedi digitali consentono a individui, aziende e organizzazioni di acquistare, vendere e scambiare Bitcoin utilizzando i loro account.

Informazioni su uno scambio di criptovalute

La maggior parte delle persone utilizza uno scambio di criptovaluta per acquistare o vendere valuta digitale. Alcuni utilizzano queste piattaforme digitali per scambiare diverse criptovalute, come la conversione di Bitcoin in Ethereum. Tuttavia, la maggior parte degli utenti utilizza le sedi per acquistare valute virtuali utilizzando denaro fiat.

Uno scambio di criptovalute riflette l’attuale prezzo di mercato Bitcoin. Pertanto, alcune persone li usano per determinare l’importo di Bitcoin da accettare o il denaro da prendere per le loro partecipazioni crittografiche quando vengono scambiati tramite altri metodi. Dopo esserti registrato con uno scambio di criptovalute, puoi collegare il tuo conto bancario per finanziarlo con denaro fiat per acquistare Bitcoin. Dopo aver venduto il tuo Bitcoin, puoi tenere i tuoi soldi nel tuo account di scambio di criptovalute e usarli per acquistare token in seguito o prelevare i fondi sul tuo conto bancario.

Le criptovalute sono decentralizzate e centralizzate. Uno scambio di criptovalute decentralizzato consente agli utenti di completare transazioni peer-to-peer senza intermediari o terze parti. Alcuni utenti preferiscono scambi decentralizzati a causa di alcuni problemi con le piattaforme centralizzate. Tuttavia, scambi decentralizzati potrebbero non facilitare lo scambio di valute legali con valute digitali.

Uno scambio di criptovalute centralizzato è una terza parte tra un venditore e un acquirente. Idealmente, un’azienda privata gestisce e controlla uno scambio di criptovaluta centralizzato. Pertanto, alcune persone considerano più affidabili gli scambi centralizzati. Circa il 99% di tutte le transazioni di criptovaluta avviene tramite scambi centralizzati.

Perché scambiare Bitcoin su uno scambio di criptovalute?

Le persone preferiscono fare trading di Bitcoin su scambi di criptovalute per vari motivi. Ecco i principali vantaggi del trading di Bitcoin su uno scambio di criptovaluta.

Interfaccia user-friendly: la maggior parte degli scambi crittografici centralizzati fornisce interfacce user-friendly. Di conseguenza, investitori e trader possono iniziare rapidamente ad acquistare e vendere questa valuta virtuale, a differenza dell’utilizzo di transazioni peer-to-peer e crypto wallet che sono complesse.

Affidabilità: gli scambi crittografici centralizzati sono affidabili e sicuri nel trading e nelle transazioni. Forniscono piattaforme centralizzate che facilitano l’acquisto e la vendita semplici di Bitcoin.

Mitigazione dell’hacking: gli scambi di criptovalute decentralizzati non richiedono agli utenti di trasferire cripto-attività a terzi. Pertanto, il rischio di hacking organizzativo o aziendale è basso e gli utenti godono di maggiore sicurezza da furti e hacker.

Anonimato: uno scambio decentralizzato non richiede che un cliente completi il modulo Know-Your-Customer. Pertanto, fornisce maggiore anonimato e privacy all’utente.

Nessuna manipolazione del mercato: gli scambi di criptovalute decentralizzati consentono scambi di Bitcoin peer-to-peer, impedendo così la manipolazione del mercato e proteggendo gli utenti dal trading di wash e dal trading falso.

Diversi scambi crittografici hanno lievi variazioni nelle loro operazioni e requisiti per i nuovi utenti. Inoltre, addebitano commissioni variabili per le transazioni e i loro tassi di cambio potrebbero variare a volte. Pertanto, cerca misure di sicurezza e strutture di spesa quando scegli la piattaforma da utilizzare per il trading di Bitcoin. Inoltre, leggi le recensioni degli altri utenti per determinare se uno scambio di criptovalute si adatta alle tue attività di trading e agli obiettivi finanziari.