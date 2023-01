Tumore al polmone: Fda autorizza cemiplimab con chemioterapia

La nuova indicazione per cemiplimab riguarda l’uso del farmaco in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea per i pazienti con NSCLC

La Food and Drug Administration ha approvato una nuova indicazione per il farmaco immunoterapico cemiplimab. La nuova indicazione riguarda l’uso del farmaco in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima linea per i pazienti con NSCLC avanzato e tumori senza mutazioni (senza aberrazioni di EGFR, ALK o ROS1) che non sono candidati alla chirurgia o alla chemioradioterapia definitiva. Questa indicazione specifica che la combinazione può essere utilizzata indipendentemente dall’espressione di PD-L1 o dall’istologia.

Cemiplimab era già stato approvato per l’uso nel NSCLC, ma l’indicazione precedente riguardava l’uso come monoterapia come trattamento di prima linea per i pazienti simili ma i cui tumori risultavano positivi per gli alti livelli di espressione di PD-L1.

Oltre a ciò, cemiplimab è approvato anche per l’uso nel carcinoma cutaneo a cellule squamose (CSCC) e nel carcinoma basocellulare (BCC) avanzati.

“Questa seconda approvazione della FDA per cemiplimab nel NSCLC avanzato amplia notevolmente la possibilità di prescrivere un regime basato su cemiplimab per includere un’ampia gamma di pazienti, sia come agente singolo in quelli con PD-L1 ≥50% sia ora in combinazione con la chemioterapia indipendentemente dall’espressione di PD-L1 o dall’istologia del tumore”, ha dichiarato David R. Gandara, professore emerito e consulente senior del programma di oncologia toracica presso il Comprehensive Cancer Center dell’Università della California, Davis.

La nuova approvazione per il NSCLC si basa su uno studio di fase 3 che è stato “progettato per assomigliare strettamente a una popolazione di pazienti con presentazioni di malattia diverse che i medici gestiscono nella pratica clinica quotidiana”. Anche con queste diverse presentazioni della malattia, cemiplimab-rwlc in combinazione con la chemioterapia ha dimostrato un netto aumento della sopravvivenza globale, con una mediana di 22 mesi rispetto ai 13 mesi della sola chemioterapia. È chiaro che si tratta di un progresso clinicamente significativo per i nostri pazienti con NSCLC in stadio avanzato”, ha dichiarato Gandara.

Lo studio registrativo EMPOWER-Lung 3

L’efficacia è stata valutata nello studio 16113 (NCT03409614), un trial randomizzato, multicentrico, multinazionale, in doppio cieco e con controllo attivo condotto su 466 pazienti con NSCLC avanzato che non avevano ricevuto un precedente trattamento sistemico.

I pazienti sono stati randomizzati (2:1) a cemiplimab più chemioterapia a base di platino ogni 3 settimane per 4 cicli seguiti da cemiplimab e chemioterapia di mantenimento oppure a placebo più chemioterapia a base di platino ogni 3 settimane per 4 cicli seguiti da placebo e chemioterapia di mantenimento.

La principale misura di efficacia era la sopravvivenza globale (OS). Altre misure di efficacia erano la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e il tasso di risposta globale (ORR), valutati da una revisione centrale indipendente in cieco (BICR).

Cemiplimab più chemioterapia a base di platino ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente significativo della OS rispetto a placebo più chemioterapia ( hazard ratio [HR] di 0,71 [95% CI: 0,53, 0,93], p-value a due lati = 0,0140). La OS mediana è stata di 21,9 mesi (95% CI: 15,5, non valutabile) nel braccio cemiplimab più chemioterapia e di 13,0 mesi (95% CI: 11,9, 16,1) nel braccio placebo più chemioterapia. La PFS mediana per BICR è stata di 8,2 mesi (95% CI: 6,4, 9,3) nel braccio cemiplimab più chemioterapia e di 5,0 mesi (95% CI: 4,3, 6,2) nel braccio placebo più chemioterapia (HR 0,56; 95% CI: 0,44, 0,70, p<0,0001). L’ORR confermato per BICR è stato del 43% (95% CI: 38, 49) e del 23% (95% CI: 16, 30) nei rispettivi trattamenti.

Le reazioni avverse più comuni (≥15%) sono state alopecia, dolore muscoloscheletrico, nausea, affaticamento, neuropatia periferica e diminuzione dell’appetito.

La dose raccomandata di cemiplimab è di 350 mg IV ogni 3 settimane. Fare riferimento alle informazioni di prescrizione degli agenti somministrati in combinazione con cemiplimab per le informazioni sul dosaggio raccomandato, a seconda dei casi.

Bibliografia

FDA approves cemiplimab-rwlc in combination with platinum-based chemotherapy for non-small cell lung cancer. News release. FDA. November 8, 2022. Accessed November 9, 2022. Link Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med. Published online August 25, 2022. Doi