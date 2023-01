Su Rai 1 la nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”: la trama dei nuovi episodi

Stesso convento, nuovi personaggi: in prima serata su Rai 1 la nuova stagione della fiction “Che Dio ci aiuti”. Ecco la trama dei nuovi episodi

Arriva su Rai 1, a partire da giovedì 12 gennaio, in prima serata alle 21.35, la serie tv in 10 puntate che riapre le porte del convento degli Angeli Custodi, ma con molte novità: in questa settima stagione di “Che Dio ci Aiuti”, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è costretta ad assentarsi, lasciando un vuoto nel cuore di Azzurra (Francesca Chillemi). La “scalmanata” novizia, che farà di tutto per farla tornare, ha comunque molto da fare al convento, più affollato che mai.

Alcuni personaggi sono già noti al pubblico – come lo psichiatra Emiliano Stiffi (Pierpaolo Pollon) e l’amata Suor Costanza (Valeria Fabrizi) – altri, invece, verranno allo scoperto nel corso degli episodi, come la rigorosa Suor Teresa – interpretata da Fiorenza Pieri -, che darà filo da torcere ad Azzurra. Tante le sfide da affrontare e un insegnamento per tutti: forse quello che si desidera non è quello di cui si ha bisogno. Filo conduttore degli episodi – diretti da Francesco Vicario e Isabella Leoni – è la voce narrante del piccolo Elia, interpretato da Valerio Di Domenicantonio.

“Che Dio ci aiuti” è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Per tutti gli approfondimenti aprire il link del NewsRai dedicato.