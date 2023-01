Scuola: come usare Easy-Quizzz per prepararsi ai concorsi?

Ci tieni tanto a superare quel Concorso per la Scuola, ma le cose da studiare sono tantissime e più la data si avvicina, più ti senti con l’acqua alla gola, vero? Prendi un bel respiro perché ho qui una soluzione super valida che ti permetterà di superare qualunque concorso, test e quiz in modo sereno e con una preparazione adeguata.

Grazie alla sua struttura, progettata da esperti dell’apprendimento, alla facilità d’uso, alla completezza (e anche alla convenienza), possiamo ritenere Easy-Quizzz uno dei migliori simulatori di Concorsi Scuola (e non solo), in circolazione. In questo articolo ti farò vedere da vicino tutto ciò che ti offre.

Anche se in questo momento sei in panico e pensi che la tua preparazione sia a zero, con Easy-Quizzz sarai pronto a superare il Concorso nel giro di qualche settimana. Vediamolo da vicino!

Come è strutturato Easy-Quizzz

Il concetto di base al simulatore Easy-Quizzz è uno ed è efficace: s’impara attraverso la pratica. A differenza di altri simulatori di concorsi, Easy-Quizzz non propone videocorsi, manuali o altri strumenti di studio, semplicemente perché la sua piattaforma è progettata da esperti per essere completa ed efficace.

Il portale è di facile accesso e super intuitivo, essenziale e completamente privo di pubblicità. Che tu voglia lavorare come insegnante, dirigente scolastico, entrare nel personale ATA, in quello amministrativo – o voglia partecipare a qualunque bando tu abbia visto nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito – con Easy-Quizzz ti bastano pochi passaggi per trovare quello che ti serve.

Una volta trovato il simulatore concorso scuola oppure il simulatore concorso ordinario che ti interessa, avrai accesso alla pagina che non solo ti dice in quali materie devi prepararti per superare quel determinato concorso, ma ti indica esattamente ciò che devi fare per una preparazione efficiente e totale, come puoi vedere nell’immagine qui sotto.

Il simulatore Easy-Quizzz: modalità pratica e modalità esame

Una volta selezionato il test per la Scuola che t’interessa, puoi selezionare la modalità pratica, pensata apposta per la fase di apprendimento, e quella d’esame, che ti pone davanti a una batteria di domande, molto simile a quella che ti troverai davanti il giorno del Concorso Scuola. In questa modalità, a differenza della modalità pratica, non puoi modificare nessuna variabile.

Simulatore Concorso Scuola: modalità pratica

La modalità pratica ti permette di personalizzare il test in base alle tue esigenze. Con questa potrai:

Studiare per argomenti

Se temi di avere troppe lacune in una materia o più materie, potrai fare esercizio solo su quelle materie e imparare dagli errori che farai rispondendo alle domande. Così comincerai a costruire una conoscenza solida, proprio dove ne hai più bisogno.

Impostare il punteggio di superamento

Hai la possibilità di scegliere la percentuale minima di risposte esatte necessarie per superare il test. Vuoi superare il concorso con una media di risposte esatte superiore all’80%? Imposta questo valore. Vuoi essere sicuro di rispondere a tutto quanto nel modo corretto? Imposta il simulatore al 100%.

Impostare la durata del quiz

Se all’inizio hai bisogno di molto tempo per rispondere, imposta una lunga durata per il tuo test. Se vuoi aumentare la difficoltà e mettere alla prova le tue conoscenze che reputi solide, diminuisci la durata del test.

Impostare il numero di domande

A quante domande vorresti rispondere in ogni simulazione? È un altro parametro che puoi impostare nella modalità pratica.

Simulatore Concorso Scuola: modalità esame

La modalità esame, come dicevamo, simula i veri esami del concorso scuola di tuo interesse. È una funzione super utile se vuoi iniziare a prendere confidenza con il test vero e proprio e testare le tue conoscenze, senza la possibilità di modificare i parametri. È una modalità utile anche per testare il tempo e individuare le aree in cui hai delle lacune.

Autoscroll e Learning Mode

La funzione di scorrimento automatico, autoscroll, ti consente di scorrere la pagina senza dover cliccare sul quiz. Questa funzione non solo ti fa risparmiare tempo e ti permette di restare concentrato, ma protegge il tuo dispositivo, visto che dovrai cliccare molto meno.

Con la modalità di apprendimento, puoi visualizzare le risposte e capire in tempo reale dove hai sbagliato. Questa modalità ti consente di apprendere la teoria direttamente sulla pratica ed è sufficiente a portarti a un ottimo livello di preparazione, anche senza dover studiare dei manuali.

Applicazione Easy-Quizzz

Il portale web Easy-Quizzz è completo ed efficiente, ma la Applicazione è davvero imperdibile. Non solo completa il portale e ti fornisce le stesse identiche funzioni di utilizzo dei simulatori e le stesse banche dati, ma puoi usarla offline e sincronizza i risultati del tuo account, così potrai sempre avere una traccia ben precisa dei tuoi progressi.

La App di Easy-Quizzz e gratuita e ben fatta, uno strumento davvero necessario e indispensabile per imparare ovunque tu sia, anche in treno, sui mezzi pubblici o mentre aspetti il tuo turno in banca.

Abbonamento

Tutte queste funzioni sono sicuramente ottime ed è naturale aspettarti un costo piuttosto alto. Invece Easy-Quizzz ti propone, oltre alla versione Demo gratuita, tre abbonamenti: mensile, annuale e a vita e tutti hanno dei prezzi molto convenienti. Il vantaggio dell’abbonamento “a vita” è che tu avrai accesso, per sempre, non solo a tutti i quiz dei Concorsi Scuola, ma anche a quelli per ottenere patenti o abilitazioni. Riguardo al costo, sappi che è inferiore a quello di certi manuali specialistici che acquisteresti per preparati al concorso.

Affronta il Concorso Scuola in tutta tranquillità

Non hai motivo né di preoccuparti, con il simulatore concorsi scuola Easy-Quizzz hai tutto ciò che ti serve per studiare al meglio e superare l’esame con successo. Se hai visto quel bando interessante sul sito dei Ministero dell’Istruzione e del Merito o nel sito web della tua Regione, non aspettare: scarica Easy-Quizzz e comincia a studiare da subito, imparando e anche divertendoti!

