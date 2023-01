Quali sono i problemi con Bitcoin oggi

Bitcoin è cresciuto in modo significativo negli oltre dieci anni di esistenza. Attualmente, Bitcoin è la criptovaluta più apprezzata e più antica. La sua capitalizzazione di mercato è di circa US$825,61. Ma questa valuta digitale ha affrontato numerosi ostacoli lungo la strada. Investitori, trader e utenti parlano più spesso di alcune sfide ben note che questa valuta virtuale deve affrontare. Questo articolo mette in evidenza le principali questioni che devono affrontare oggi la moneta elettronica più importante al mondo. Il programma Oil Trade r è l’unico nel suo genere, quindi fai trading di greggio con esso immediatamente.

Regolamento governativo

Satoshi Nakamoto voleva che Bitcoin fosse libero dalla regolamentazione, dal controllo o dalla manipolazione di qualsiasi autorità centrale. Tuttavia, i governi hanno reagito in modo diverso a questa valuta virtuale. Alcuni hanno mostrato aggressività, mentre altri sono stati indifferenti nei confronti di Bitcoin. Di conseguenza, i trader e gli investitori di Bitcoin monitorano con cautela le risposte dei governi a Bitcoin.

Alcuni esperti sostengono che Bitcoin non può sfuggire alle normative delle comunità internazionali. Corea del Sud e Cina sono esempi di paesi che hanno vietato ai loro cittadini di scambiare Bitcoin in modo anonimo. Tuttavia, le autorità sudcoreane hanno affermato di non avere intenzione di vietare gli scambi di criptovalute. D’altra parte, la Cina ha vietato Bitcoin, citando gli alti costi dell’elettricità mineraria.

Problemi di ereditarietà

La natura non regolamentata di Bitcoin significa che non puoi accedere al portafoglio crittografico di un parente e ai fondi in esso contenuti se passano. Se qualcuno ha estratto Bitcoin e muore senza lasciare la chiave privata del suo portafoglio crittografico, non puoi sapere il numero di Bitcoin che aveva o nemmeno trovarlo.

Inoltre, alcune persone non vogliono condividere i dettagli del loro portafoglio crittografico con altri perché chiunque abbia queste informazioni può accedere e trasferire il loro Bitcoin. Pertanto, ereditare Bitcoin è una sfida significativa per la maggior parte degli utenti e degli investitori.

Rischi relativi alla sicurezza

Le persone e le imprese acquistano e vendono Bitcoin su scambi di criptovalute. Poiché si tratta di piattaforme digitali, sono vulnerabili a problemi operativi, hacker e malware. Gli hacker possono bersagliare e infiltrarsi in uno scambio di criptovalute, accedendo così a molti account e trasferendo i token in essi contenuti nei loro portafogli crittografici.

Ad esempio, nel 2014, i criminali hanno hackerato lo scambio di Mt.Gox e l’hanno fatta franca con molti Bitcoin del valore di milioni di dollari. Forse, è per questo che molti esperti consigliano a trader e investitori di evitare di mantenere importi significativi di Bitcoin nei loro account di scambio di criptovalute.

Rischio di mercato

Il valore di Bitcoin fluttua drasticamente anche in pochi minuti. Alcuni esperti prevedono che il prezzo del Bitcoin raggiungerà il milione di dollari entro pochi anni. Alcuni dicono che potrebbe scendere a zero in futuro. Questa volatilità ha reso questa criptovaluta popolare, soprattutto tra gli investitori e i trader che amano speculare. Alcune persone credono che il prezzo di Bitcoin continuerà ad aumentare. Pertanto, faranno buoni soldi se acquistano e detengono il loro Bitcoin oggi e lo vendono dopo che i minatori generano 21 milioni di monete.

Problemi di autoregolamentazione

Bitcoin manca di responsabilità. Pertanto, diventa difficile regolamentare il proprio mercato sulla base degli incentivi finanziari che fornisce ai minatori. Di conseguenza, gli utenti hanno problemi con gli hack e i contratti intelligenti. I truffatori possono anche iniziare finte opportunità di crowdfunding e fuggire con i soldi degli utenti. Pertanto, alcuni acquirenti hanno perso fiducia in questa criptovaluta a causa della sua incapacità di regolarsi internamente.

Questioni fiscali

La maggior parte dei paesi ha leggi che descrivono Bitcoin come proprietà immateriale, il che significa che è soggetto all’imposta sulle plusvalenze. Idealmente, un investitore dovrebbe pagare l’imposta sulle plusvalenze dopo aver acquistato Bitcoin a un prezzo basso e averlo venduto a un valore superiore. Inoltre, l’utilizzo di Bitcoin per acquistare qualcosa equivale a un evento imponibile.

Scalabilità

Blockchain è la tecnologia Bitcoin sottostante, limitando le informazioni che ogni blocco può contenere a 1 megabyte di dati. Pertanto, la rete di Bitcoin ha un limite di capacità di 3 transazioni al secondo. Con più transazioni, la rete affronta la sfida di tenere i registri. Alla fine, Bitcoin potrebbe avere gravi ritardi nelle transazioni.

Riflessioni Finali

Bitcoin è senza dubbio nella sua infanzia. Pertanto, la rete potrebbe risolvere alcune di queste sfide per ottenere maggiore accettazione e adozione. Tuttavia, diversi stakeholder nella rete Bitcoin stanno facendo la loro parte per garantire che la valuta virtuale raggiunga i suoi obiettivi primari.