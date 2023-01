Previsioni meteo 12 gennaio 2023: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 12 gennaio 2023: piogge sparse sulle regioni meridionali peninsulari, bel tempo al Nord e al Centro

Condizioni meteo variabili sull’Italia mentre ci avviciniamo al fine settimana che sarà caratterizzato dal probabile ritorno dell’alta pressione. Nella giornata di oggi intanto le precipitazioni si sposteranno sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord le condizioni meteo tenderanno a migliorare.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è attesa una rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale nel corso degli ultimi giorni della settimana. A partire da venerdì avremo cosi un generale miglioramento delle condizioni meteo, con un weekend piuttosto stabile sull’Italia, anche se non mancheranno dei disturbi da nuvolosità bassa specie su coste e pianure. Inoltre le temperature torneranno ad aumentare su valori di nuovo sopra la media, rendendo il clima piuttosto mite.

Intanto per oggi, giovedì 12 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 700-900 metri, più asciutto sui settori tirrenici. Al pomeriggio residui fenomeni in Abruzzo, migliora altrove con ampie schiarite. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Abruzzo e Basso Lazio. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve oltre i 1200-1300 metri. Al pomeriggio non attese variazioni di rilievo, con quota neve in calo fin verso gli 800 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi. Graduale miglioramento dalla notte. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature stazionarie al Nord, minime in rialzo e massime in calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .